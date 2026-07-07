Tunisie: Tabarka - Des circuits touristiques en hélicoptère pour séduire les touristes

La région de Tabarka-Aïn Draham connaît une forte relance économique et touristique en ce début d'été 2026. Portée par la diversité de son offre écologique et culturelle, la destination séduit une clientèle mixte, majoritairement composée de Tunisiens à plus de 75 % et de visiteurs algériens. Ces derniers ont d'ailleurs massivement transité par les postes frontaliers de Jendouba, notamment celui de Melloula, qui a enregistré à lui seul une part majeure des 1,648 million de passages algériens comptabilisés sur l'année écoulée.

Cette dynamique se traduit déjà dans les chiffres avec une hausse de 9,8 % des arrivées en juin, une tendance qui s'accélère avec le coup d'envoi du Festival International de Jazz de Tabarka et un renforcement quotidien des contrôles d'hygiène et de sécurité.

Pour soutenir cette croissance, le commissariat régional au tourisme mise sur l'innovation et des investissements d'envergure. La grande nouveauté de la saison réside dans le lancement inédit de circuits panoramiques en hélicoptère au-dessus de la région. Sur le plan financier, une enveloppe globale du secteur privé dépassant 1,48 milliard de dinars est programmée pour moderniser les infrastructures.

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Parmi les projets phares déjà lancés figurent un complexe résidentiel et commercial de 11 millions de dinars ainsi qu'un grand projet touristique de 200 millions de dinars. De plus, trois nouveaux hôtels de catégorie 5 étoiles sont en cours de finalisation technique pour un coût de 500 millions de dinars. Ces structures injecteront 2 000 lits supplémentaires, permettant à la région de doubler sa capacité d'accueil pour atteindre près de 10 000 lits d'ici la fin du plan de développement 2026-2030.