Tunisie: Recrutement - La SNIT Nord lance un concours externe pour son siège à Bizerte et ses agences du Nord-Ouest

La Société Nationale Immobilière de Tunisie du Nord (SNIT Nord), entreprise publique opérant sous la tutelle du ministère de l'Équipement et de l'Habitat, entame sa campagne de renforcement des effectifs.

Dans un communiqué officiel, la direction générale de l'institution a annoncé l'ouverture d'un concours externe sur dossiers et épreuves. Ce recrutement vise à pourvoir cinq postes de cadres et d'agents techniques pour une affectation soit au siège social basé à Bizerte, soit au sein des antennes régionales de la SNIT Nord implantées dans les gouvernorats de Béja, Jendouba, Le Kef et Siliana.

La nomenclature des profils recherchés s'articule autour de trois niveaux de qualification et qui se présentent comme suit :

Un (01) poste d'administrateur premier spécialisé en audit interne.

Deux (02) postes de techniciens supérieurs, répartis respectivement dans les filières comptabilité/finance et génie civil.

Un (01) poste de chauffeur

Un (01) poste de distributeur de courrier.

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Les conditions d'âge imposent une limite maximale de 40 ans à la date de référence du 1er janvier 2025 pour les postes d'administrateur et de techniciens supérieurs. Concernant les métiers d'exécution (chauffeur et distributeur de courrier), les candidats doivent être âgés de 24 ans au moins et de 35 ans au plus.

L'administration rappelle toutefois que les dispositions légales de bonification d'âge s'appliquent pour les candidats ayant dépassé la limite d'âge, sous réserve de fournir une attestation d'inscription active auprès d'un bureau de l'emploi (ANETI) ou un justificatif d'accomplissement de services civils effectifs dans le secteur public.

Un tri électronique éliminatoire

Le processus de sélection se déroulera de manière dématérialisée et hautement sélective. La première phase reposera exclusivement sur un tri électronique automatisé des candidatures. Un algorithme calculera le score des postulants selon un barème de points, prenant en compte les mentions et notes obtenues au baccalauréat ainsi que l'ancienneté du diplôme. Les candidats ayant obtenu une note globale inférieure à 50 points sur 100 seront éliminés d'office. À l'issue de ce classement par ordre de mérite, seuls les 15 premiers candidats retenus dans chaque spécialité seront convoqués pour un concours.

Ces derniers devront alors soumettre l'intégralité de leur dossier physique en version papier afin de passer les épreuves écrites, orales ou pratiques réglementaires. La direction de la SNIT Nord avertit qu'aucune tolérance ne sera accordée : toute discordance entre les données saisies en ligne et les pièces justificatives fournies, tout dossier incomplet ou toute transmission hors délais, entraînera l'exclusion immédiate et irrévocable du candidat.

A noter que le guichet de télé-déclaration en ligne est ouvert depuis le lundi 6 juillet. Les candidats bénéficient d'un délai de 21 jours au total. L'échéance des déclarations s'écoule le lundi 27 juillet 2026.