Tunisie: Fonction publique - Lancement d'un vaste programme de formation pour les nouveaux agents recrutés

Le coup d'envoi du programme de formation qualifiante au profit des nouveaux agents du ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche maritime a été donné hier matin, lundi, au siège de l'École Nationale d'Administration (ENA). Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un accord de coopération signé le 1er juillet 2026 entre le ministère et l'ENA, et concerne un premier contingent de 65 recrues.

En parallèle, une session de formation similaire a débuté au profit des nouveaux agents de l'Institut Supérieur des Études Touristiques et Hôtelières de Sidi Dhrif.

Le cursus proposé comprend un ensemble de modules communs axés sur l'organisation administrative, les achats et les marchés publics, les principes fondamentaux des finances publiques, la gestion budgétaire par objectifs (GBO), ainsi que la rédaction des textes juridiques. À cela s'ajoutent des modules spécifiques, adaptés aux grades et aux corps de métiers des nouveaux fonctionnaires.

Le déploiement de ce programme concrétise les mesures à court terme inscrites dans le projet de réforme structurelle et globale du système de formation de l'ENA. L'objectif est de renforcer les compétences des cadres de l'administration et de développer leurs aptitudes professionnelles.

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Ce programme devrait se poursuivre au cours de la période à venir pour intégrer de nouvelles recrues issues d'autres ministères et institutions publiques -- notamment le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes âgées --, en réponse aux demandes reçues par l'ENA.

À cet égard, l'École Nationale d'Administration invite les autres ministères et structures publiques désireux de bénéficier de ce programme d'intégration à formuler officiellement leurs demandes.