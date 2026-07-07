Tunisie: Secteur aéronautique - Le volume des exportations atteint 650 millions d'euros

Le secteur de l'industrie aéronautique en Tunisie affiche une santé éclatante. Le volume des exportations de la filière a atteint 650 millions d'euros, a révélé ce mardi 7 juillet 2026 Jalel Tebib, directeur général de l'Agence de Promotion de l'Investissement Extérieur (FIPA). Cette annonce a été faite lors de l'ouverture de la cinquième édition du forum international « Aerospace Meeting Tunisia ».

Le responsable a souligné que ce secteur revêt une importance hautement stratégique pour le pays. Et pour cause : il génère actuellement 20 000 emplois et abrite de grands groupes internationaux. Le responsable a d'ailleurs précisé que plusieurs de ces multinationales s'apprêtent à étendre leurs activités sur le territoire, tandis que de nouvelles entreprises s'apprêtent à s'y implanter.

Des incitations fortes pour les investisseurs

Dans une déclaration accordée à la Radio Nationale, le directeur général de la FIPA a indiqué qu'une batterie de mesures incitatives et de facilités a été mise à la disposition des investisseurs de la filière. Il a réaffirmé la mobilisation totale de toutes les structures étatiques pour simplifier les procédures et fluidifier les investissements dans ce domaine.

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Revenant sur les infrastructures clés du pays, Jalel Tebib a mis en avant le pôle industriel d'El Mghira, qualifié d'expérience unique et particulièrement réussie. S'y ajoutent d'autres pôles répartis dans différentes régions de la République, un réseau qui a permis à la Tunisie de s'imposer comme un acteur incontournable à l'échelle régionale et internationale.

La Tunisie compte aujourd'hui plus de 58 entreprises actives dans l'industrie aéronautique, dont la majeure partie est concentrée sur le site d'El Mghira.