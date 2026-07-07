Tunisie: Secteur aéronautique - Le volume des exportations atteint 650 millions d'euros

7 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

Le secteur de l'industrie aéronautique en Tunisie affiche une santé éclatante. Le volume des exportations de la filière a atteint 650 millions d'euros, a révélé ce mardi 7 juillet 2026 Jalel Tebib, directeur général de l'Agence de Promotion de l'Investissement Extérieur (FIPA). Cette annonce a été faite lors de l'ouverture de la cinquième édition du forum international « Aerospace Meeting Tunisia ».

Le responsable a souligné que ce secteur revêt une importance hautement stratégique pour le pays. Et pour cause : il génère actuellement 20 000 emplois et abrite de grands groupes internationaux. Le responsable a d'ailleurs précisé que plusieurs de ces multinationales s'apprêtent à étendre leurs activités sur le territoire, tandis que de nouvelles entreprises s'apprêtent à s'y implanter.

Des incitations fortes pour les investisseurs

Dans une déclaration accordée à la Radio Nationale, le directeur général de la FIPA a indiqué qu'une batterie de mesures incitatives et de facilités a été mise à la disposition des investisseurs de la filière. Il a réaffirmé la mobilisation totale de toutes les structures étatiques pour simplifier les procédures et fluidifier les investissements dans ce domaine.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Revenant sur les infrastructures clés du pays, Jalel Tebib a mis en avant le pôle industriel d'El Mghira, qualifié d'expérience unique et particulièrement réussie. S'y ajoutent d'autres pôles répartis dans différentes régions de la République, un réseau qui a permis à la Tunisie de s'imposer comme un acteur incontournable à l'échelle régionale et internationale.

La Tunisie compte aujourd'hui plus de 58 entreprises actives dans l'industrie aéronautique, dont la majeure partie est concentrée sur le site d'El Mghira.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.