Tunisie: La réduction du déficit commercial parmi les priorités du plan de développement de 2026 à 2030

Dans son plan de développement stratégique de 2026 à 2030, la Tunisie place la réduction du déficit commercial au coeur de sa politique économique. L'objectif affiché est clair : ramener ce déficit à 9,9 % du PIB d'ici 2030, contre une prévision de 12,6 % pour 2025. Cette trajectoire repose sur une double dynamique caractérisée par une relance vigoureuse des exportations et une rationalisation rigoureuse des importations afin de consolider la souveraineté économique du pays.

Le modèle de croissance prévoit une progression annuelle des exportations de marchandises de 4,5 % en prix courants, portée par le dynamisme de plusieurs secteurs clés. Les industries mécaniques et électriques devraient ainsi croître de 4,5 % par an grâce à l'intégration dans les chaînes de valeur mondiales comme l'automobile et l'aéronautique. Le secteur des phosphates et dérivés table sur un rebond spectaculaire de 15,5 % par an, soutenu par l'optimisation logistique.

Enfin, le textile vise une croissance de 2,8 % par an axée sur l'innovation, tandis que l'agroalimentaire progressera de 2 % par an en misant sur la valorisation locale, notamment le conditionnement de l'huile d'olive sous marque tunisienne.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Tout en limitant les biens de consommation non essentiels à une hausse de 4,8 % par an, Tunis anticipe une augmentation globale des importations de 4,2 % par an, ciblant prioritairement l'appareil productif. Les flux de biens d'équipement progresseront de 5,6 % et ceux des matières premières de 4,9 % afin de soutenir la modernisation industrielle. Quant aux produits alimentaires, leur croissance sera contenue à 4,6 % grâce au développement stratégique de la production locale, en particulier la filière céréalière.

Grâce à l'accélération de la transition énergétique basée sur le solaire et l'éolien, la part de la facture énergétique dans le déficit commercial devrait reculer pour s'établir à 40,2 % à l'horizon 2030.

Cette maîtrise commerciale, couplée à la hausse des recettes touristiques de 6,2 % par an et à la progression constante des transferts des Tunisiens à l'étranger de 6,4 % par an, permettra de stabiliser le déficit courant à un taux moyen de 3,8 % du PIB sur la période allant de 2026 à 2030, contre une moyenne de 4,1 % sur les années de 2021 à 2025.

En somme, cette feuille de route cherche à rompre avec la vulnérabilité extérieure en assainissant les équilibres macroéconomiques, condition sine qua non pour restaurer la confiance des bailleurs de fonds et vacciner l'économie nationale contre les chocs exogènes.