Afrique du Nord: Tunisie, Maroc, Espagne... où partiront les Français cet été 2026 ?

La Tunisie conserve une place importante dans les choix des touristes français pour l'été 2026, malgré un contexte général marqué par un ralentissement des réservations et une prudence accrue des voyageurs. Selon les données issues du baromètre de l'Observatoire des ventes de séjours réalisé par Orchestra pour les Entreprises du Voyage (EDV), le marché français des voyages affiche un retard de 8 % à fin juin pour les départs de juillet-août par rapport à la même période de 2025.

Dans ce classement des destinations les plus réservées par les clients des agences de voyages françaises, la Tunisie demeure parmi les destinations les plus prisées, confirmant son attractivité auprès d'un marché stratégique pour le tourisme tunisien.

Les réservations de séjours vers la Tunisie auraient toutefois enregistré un recul de 7,1 % sur un an pour la période estivale, dans un environnement marqué par les incertitudes géopolitiques et l'évolution des comportements des voyageurs, notamment une tendance plus forte aux réservations de dernière minute.

La France, l'Espagne et la Grèce dominent toujours le classement

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Le classement général des destinations préférées des Français pour l'été 2026 reste dominé par le trio habituel : la France métropolitaine, l'Espagne et la Grèce.

La France conserve la première place en nombre de dossiers, malgré un recul proche de 10 %. L'Espagne affiche la meilleure résistance parmi les trois premières destinations avec une légère progression de 0,2 %, tandis que la Grèce recule de près de 13 %, pénalisée notamment par un niveau de prix jugé élevé.

Cette évolution confirme une tendance observée cette saison : les voyageurs français privilégient davantage les destinations proches, accessibles et perçues comme offrant un meilleur équilibre entre coût et expérience.

Tunisie-Maroc : deux trajectoires différentes au Maghreb

Dans l'espace maghrébin, la Tunisie conserve un avantage en termes de volume de réservations, mais le Maroc affiche une dynamique plus favorable.

Le royaume a enregistré une progression d'environ 5 % des réservations pour l'été 2026, confirmant sa montée en puissance sur le marché français. Cette progression contraste avec le recul enregistré par plusieurs destinations méditerranéennes et traduit une attractivité renforcée auprès des voyageurs français.

La Tunisie continue néanmoins de bénéficier de plusieurs atouts : proximité géographique, offre balnéaire développée, compétitivité des prix, diversité culturelle et image de destination accessible.

Un marché touristique marqué par de nouvelles tendances

Au-delà du classement, le baromètre met en évidence une évolution profonde des habitudes de voyage. Les réservations de dernière minute prennent une place croissante, alors que les voyageurs cherchent davantage de flexibilité face aux incertitudes internationales.

Le moyen-courrier confirme également sa solidité. L'Albanie connaît une progression spectaculaire de 255 %, tandis que le Monténégro (+21 %), la Norvège (+7 %) et le Maroc (+5 %) figurent parmi les destinations en croissance.

À l'inverse, le long-courrier reste fortement pénalisé, avec plusieurs destinations en recul. Seuls le Canada (+12 %) et la République dominicaine (+2 %) enregistrent une progression.

Dans ce contexte, la Tunisie conserve donc une position stratégique sur le marché français, mais devra continuer à renforcer son attractivité pour faire face à une concurrence régionale et internationale de plus en plus forte.