Tunisie: El Omrane - Arrestation d'un criminel « très dangereux » recherché dans 32 affaires

Les agents de la brigade de la police judiciaire d'El Omrane, en étroite collaboration avec la brigade locale de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, ont réussi à interpeller un individu classé « très dangereux ». Ce dernier faisait l'objet de dizaines de mandats de recherche, notamment pour son implication présumée dans l'agression sexuelle d'une mineure dans le secteur de Bir Atig relevant du quartier d'El Gorjani .

L'opération a été menée à la suite d'une coordination de terrain rigoureuse et d'un travail conjoint entre les deux brigades. Les opérations de traque et de perquisition ont permis de localiser et d'arrêter le suspect, qui est passé aux aveux lors de son interrogatoire.

L'examen de son casier judiciaire a révélé que l'individu était visé par 32 mandats de recherche émis par différentes structures judiciaires et sécuritaires. Il est impliqué dans de lourds dossiers criminels, notamment pour trafic et promotion de stupéfiants, violences aggravées, vols qualifiés, ainsi que pour agressions sexuelles et le viol d'une mineure.

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Après consultation du ministère public, il a été décidé de placer le suspect en garde à vue. Une enquête formelle a été ouverte afin de finaliser les procédures légales et de le déférer devant la justice.