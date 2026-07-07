Tunisie: Djerba, victime de son succès ?

Djerba connaît l'une des saisons estivales les plus dynamiques de ces dernières années. L'île tunisienne enregistre une affluence exceptionnelle, avec des hôtels affichant complet et une forte fréquentation des restaurants, maisons d'hôtes, plages et sites de loisirs.

Si cette réussite confirme l'attractivité intacte de la destination, elle met également en lumière une problématique récurrente : les difficultés d'accès à l'île, marquées par de longues heures d'attente au niveau du bac reliant Ajim au continent.

Depuis le début de la haute saison, les professionnels du tourisme observent un taux d'occupation proche de la saturation. Les établissements hôteliers affichent complet, tandis que les maisons d'hôtes, les restaurants, les cafés, les souks et les espaces de loisirs accueillent quotidiennement un flot continu de visiteurs tunisiens et étrangers.

Sur les plages de l'île, l'ambiance est à la fête du matin jusq'à la tombée de la nuit. Farniente, baignade, sports nautiques, excursions en mer, promenades, randonnées et activités de détente rythment les journées des estivants. Les animations se succèdent également en soirée, contribuant à renforcer l'attractivité de cette destination, réputée pour son patrimoine, son hospitalité et son cadre naturel.

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Cette forte affluence confirme la place de Djerba parmi les destinations touristiques les plus prisées de Tunisie durant l'été. L'île continue de séduire aussi bien les familles que les couples et les touristes internationaux, attirés par ses plages, ses infrastructures hôtelières et son atmosphère conviviale.

Mais derrière cette réussite touristique se cache un problème qui revient chaque saison : l'accès à l'île.

Le principal point de friction demeure la traversée maritime par le bac reliant Ajim à Jorf. Aux heures de forte affluence, les automobilistes sont confrontés à des files d'attente pouvant dépasser un kilomètre. Le temps nécessaire pour embarquer varie généralement entre deux et cinq heures, selon les périodes de la journée et l'intensité du trafic.

Cette situation concerne aussi bien les vacanciers souhaitant rejoindre Djerba que ceux qui quittent l'île à la fin de leur séjour. Pour de nombreux visiteurs, ces longues attentes contrastent avec l'image de détente associée à la destination et constituent le principal désagrément d'un séjour pourtant réussi.

Malgré cette difficulté logistique, l'ambiance reste particulièrement festive sur l'île. Les plages demeurent très animées, les commerces enregistrent une forte activité et les établissements touristiques continuent d'accueillir un nombre important de visiteurs, témoignant de la vitalité du secteur touristique local.

Cette affluence record constitue une excellente nouvelle pour les professionnels du tourisme et l'économie de l'île. Elle relance toutefois le débat sur la nécessité d'améliorer durablement les infrastructures d'accès à Djerba afin d'accompagner la croissance de sa fréquentation. Alors que la destination confirme, année après année, son statut de valeur sûre du tourisme tunisien, la fluidification des liaisons avec le continent apparaît désormais comme l'un des principaux défis pour préserver la qualité de l'expérience offerte aux visiteurs.