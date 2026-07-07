Sénégal: Le journaliste Abdoulaye Wade explore le développement personnel à la lumière de Cheikh Ahmadou Bamba

Le journaliste et auteur Abdoulaye Wade publie un nouvel ouvrage intitulé S'enraciner pour s'élever : le développement personnel à l'école de Cheikh Ahmadou Bamba. Paru aux éditions Drouss, ce livre de 104 pages propose une réflexion sur le développement personnel en s'appuyant sur la pensée et l'héritage spirituel du fondateur du mouridisme.

À travers cet essai, l'auteur questionne les modèles contemporains de réussite, souvent associés à la performance, à la rapidité et à l'individualisme. Il leur oppose une approche fondée sur des valeurs telles que l'intention, la discipline, la persévérance, le détachement et la quête de sens.

En s'inspirant de la vie et de l'oeuvre de Cheikh Ahmadou Bamba, Abdoulaye Wade invite le lecteur à considérer la réussite comme un processus d'élévation intérieure davantage qu'une accumulation de résultats matériels. L'ouvrage défend ainsi une conception du développement personnel enracinée dans une éthique de l'action, la conscience de soi et des valeurs durables.

L'auteur destine particulièrement ce livre aux jeunes, étudiants, professionnels, entrepreneurs, éducateurs ainsi qu'à tous les lecteurs en quête de repères dans un contexte marqué par l'urgence, la dispersion et les mutations sociales.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Journaliste, blogueur et auteur, Abdoulaye Wade s'intéresse aux questions de spiritualité, d'éducation, de transmission, de développement personnel et d'enracinement culturel. Actuellement étudiant en master d'anglais à l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane, il signe avec cet ouvrage une contribution qui ambitionne de replacer le développement personnel dans une perspective africaine et spirituelle.