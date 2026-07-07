Sénégal: Baccalauréat - 15,12 % de réussite au premier tour au Lycée Mame Cheikh Mbaye de Tamba

7 Juillet 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Boubacar Agna Camara

Le Lycée Mame Cheikh Mbaye (LMCM) de Tambacounda, le plus grand centre d'examen du baccalauréat de l'académie, a publié les résultats du premier tour. Les deux principaux jurys de l'académie, les jurys 1319 et 1320, y étaient regroupés.

Sur les 628 candidats ayant effectivement composé, 95 ont été admis d'office, soit un taux de réussite de 15,12 %. Par ailleurs, 198 candidats, représentant 31,52 % des présents, ont été déclarés admissibles et tenteront de décrocher leur diplôme lors des épreuves du second tour.

Le jury 1319, qui regroupait les séries L' et L2, comptait 314 candidats inscrits, dont 16 absents. Sur les 298 candidats présents, 39 ont été admis d'office, soit un taux de réussite de 13,09 %. En outre, 107 candidats (35,91 %) ont été déclarés admissibles.

Pour le président du jury 1319, Yatma Mbodji, ces résultats demeurent encourageants dans le contexte actuel.

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« Par rapport à la tendance générale, les résultats sont acceptables. Si tous les candidats admissibles réussissent le second tour, le jury pourrait atteindre un taux global de réussite d'environ 49 % », a-t-il déclaré.

Sur le plan des distinctions, le jury a enregistré une mention Bien et une mention Assez Bien en série L', ainsi que trois mentions Assez Bien en série L2.

Le jury 1320, qui regroupait les séries L2, S2 et LA franco-arabe, comptait 338 candidats inscrits, dont 330 présents. À l'issue des délibérations, 56 candidats ont été admis d'office, soit un taux de réussite de 16,96 %. Par ailleurs, 91 candidats (27,57 %) ont été déclarés admissibles et disputeront le second tour.

Ce jury s'est également illustré avec une mention Bien et treize mentions Assez Bien.

À l'approche des épreuves du second tour, le président du jury 1320 a invité les candidats admissibles à faire preuve de stratégie dans le choix des disciplines à reprendre. Selon lui, une sélection réfléchie des matières peut considérablement améliorer leurs chances de réussite et permettre à un plus grand nombre d'entre eux de décrocher le baccalauréat au terme de la session 2026.

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