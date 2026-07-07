Ethiopie: Les capacités du pays en matière de prestation de soins de santé atteignent un niveau avancé - Le Premier ministre Abiy

Addis Ababa — La capacité de production pharmaceutique nationale a connu une croissance spectaculaire, passant de seulement 4 % à 44 % aujourd'hui, a révélé aujourd'hui le Premier ministre Abiy.

Il a ajouté qu'un investissement substantiel de 70 milliards de birrs avait été alloué à l'achat de médicaments et que plus de 60 milliards de birrs avaient été consacrés à l'équipement médical, dans le cadre d'efforts concrets visant à améliorer la qualité des services et à élargir l'accès aux soins de santé.

L'inauguration de plusieurs hôpitaux à la pointe de la technologie au cours des derniers mois, ainsi que l'ouverture prévue d'autres établissements dans les mois à venir, constituent des indicateurs clairs du bond en avant historique qui s'opère actuellement dans le secteur de la santé, a précisé le Premier ministre Abiy.

Comme exemple phare de développement infrastructurel ciblé, il a cité la construction de la nouvelle aile de l'hôpital Saint-Paul, qui a permis d'augmenter la capacité d'accueil de l'établissement de 1 000 lits supplémentaires.

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Des mesures délibérées sont également mises en oeuvre pour garantir que les produits pharmaceutiques fabriqués localement respectent rigoureusement des normes de niveau mondial, afin d'obtenir une reconnaissance internationale, selon le Premier ministre.

Il a réaffirmé l'engagement à long terme du gouvernement à construire en Éthiopie des complexes hospitaliers haut de gamme et à la pointe de la technologie, à l'image des normes en vigueur dans les pays développés.

En ce qui concerne la santé publique préventive, le Premier ministre a déclaré que, grâce à une campagne bien coordonnée de lutte contre le paludisme, 14 millions de moustiquaires imprégnées d'insecticide ont été distribuées et des programmes de pulvérisation intradomiciliaire à effet rémanent ont été menés à bien dans 3 millions de foyers.

En outre, des programmes de vaccination systématique ont été mis en place avec succès pour la première fois dans 58 woredas qui, historiquement, n'avaient pas accès aux services de vaccination.

Les interventions globales du gouvernement visant à libérer le potentiel clinique de pointe et à mettre en place des infrastructures sanitaires de base ont donné lieu à des résultats très encourageants et concrets dans tout le pays, a conclu le Premier ministre.