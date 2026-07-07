Ethiopie: La Chambre des députés approuve un budget d'environ 2,34 billions de birrs pour l'exercice 2019

Addis Ababa — La Chambre des représentants du peuple (HPR) a approuvé à l'unanimité un budget de 2 339 milliards de birrs pour l'exercice fiscal éthiopien 2019.

Le président de la commission permanente de la planification, du budget et des affaires financières de la Chambre des représentants du peuple, Desalegn Wedaje, a présenté le rapport et la résolution de la commission à l'assemblée.

Sur le budget total approuvé, 1,49 billion de birrs proviendra des recettes fiscales, tandis que 93,7 milliards de birrs devraient être couverts par des prêts et des subventions accordés par des partenaires de développement, et 320 milliards de birrs seront financés par l'emprunt intérieur, a-t-il expliqué.

Le président a déclaré que le déficit budgétaire global était maintenu à seulement 1,4 % du produit intérieur brut (PIB), ce qui reflète clairement l'orientation stratégique du gouvernement en faveur d'une stabilisation macroéconomique structurelle.

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Dans le cadre de la répartition des ressources, la part du lion, soit 30 %, est affectée à l'éducation, aux infrastructures routières, à la santé, à l'agriculture, au développement énergétique et au développement urbain, tandis que 187,3 milliards de birrs, représentant 15,1 %, sont alloués sous forme de subventions budgétaires aux États régionaux.

Cette allocation de subventions reflète une augmentation de 28,4 milliards de birrs, soit 17,8 %, par rapport à l'exercice fiscal précédent.

Au cours des cinq dernières années, le budget fédéral de l'Éthiopie a considérablement augmenté afin d'absorber les changements macroéconomiques et de soutenir les initiatives de développement national. L'évolution d'une année sur l'autre, tant en chiffres absolus qu'en pourcentage de croissance, reflète cette expansion budgétaire constante.

Au cours de l'exercice 2021/22, le budget du gouvernement fédéral s'élevait à 561,67 milliards de birrs, soit une augmentation de 18 % par rapport à l'exercice précédent. Cette dotation initiale a ensuite été complétée par un budget supplémentaire de 122 milliards de birrs destiné à financer la reconstruction post-conflit et à répondre aux besoins humanitaires.

Le budget a atteint 786,61 milliards de birrs pour l'exercice 2022/23, soit une augmentation d'environ 40 % par rapport au budget initial de l'année précédente. L'exercice 2023/24 a connu un taux de croissance plus modeste de 1,9 %, le budget total s'ajustant légèrement à 801,65 milliards de birrs afin de se concentrer sur l'achèvement des projets en cours et la mise en oeuvre de mesures d'assainissement budgétaire.

Une hausse importante s'est produite au cours de l'exercice 2024/25, lorsque le budget initial a atteint 971,2 milliards de birrs, soit une croissance de 21,1 % par rapport à l'année précédente. Ce montant a ensuite été augmenté par un budget supplémentaire historique de 581,98 milliards de birrs, adopté plus tard dans l'année afin de soutenir la mise en oeuvre de réformes macroéconomiques globales.

Fort de cette dynamique, le budget de l'exercice 2025/26 a connu une hausse spectaculaire pour atteindre 1,93 billion de birr, soit une augmentation de près de 99 % par rapport au budget initial de l'année précédente, afin de prendre pleinement en compte les ajustements structurels et un système de change déterminé par le marché.

Cette trajectoire ouvre directement la voie au budget de l'exercice 2019, récemment approuvé, qui s'élève à 2 340 milliards de birrs et qui poursuit sa forte progression avec une augmentation de 411,6 milliards de birrs, soit 21,3 %, par rapport à l'exercice 2018.