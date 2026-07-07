Ethiopie: Le pays poursuit une stratégie d'autonomie reposant sur trois piliers pour préserver sa souveraineté - Le Premier ministre Abiy

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a présenté les grandes lignes d'une doctrine d'autonomie stratégique reposant sur trois piliers qui, selon lui, guidera la politique étrangère et le développement national de l'Éthiopie dans un contexte international de plus en plus instable.

Le Premier ministre a également souligné que le pays ne tolérerait aucune ingérence extérieure dans ses affaires souveraines.

Le Premier ministre a présenté ce cadre lors de son intervention devant les députés, à l'occasion de la 30e session ordinaire de la cinquième législature de la Chambre des représentants du peuple, au cours de laquelle il a répondu aux questions concernant les résultats du gouvernement fédéral au cours de l'exercice budgétaire éthiopien 2018.

Le Premier ministre Abiy a déclaré que l'évolution rapide de l'ordre mondial exigeait de l'Éthiopie qu'elle renforce sa capacité à protéger ses intérêts nationaux en s'appuyant sur ses propres moyens plutôt qu'en comptant sur des acteurs extérieurs.

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« À l'heure où le monde connaît des changements indéniables, nous poursuivons trois principes clés fondés sur l'autonomie stratégique afin de préserver les intérêts nationaux, la politique étrangère et la souveraineté de l'Éthiopie », a déclaré le Premier ministre.

Le Premier ministre a précisé que le premier pilier est celui de la résilience, qui vise à mettre en place des institutions nationales solides et performantes, capables de résister aux pressions extérieures grâce aux capacités politiques, économiques et institutionnelles propres à l'Éthiopie.

« Ce pilier consiste à renforcer les capacités institutionnelles afin que l'Éthiopie puisse faire face aux pressions extérieures grâce à ses propres moyens », a-t-il expliqué.

Évoquant l'autre pilier, il a précisé qu'il s'agissait de tirer parti des opportunités, c'est-à-dire de la capacité à transformer les défis et les crises en opportunités stratégiques qui favorisent le développement national et renforcent les intérêts à long terme de l'Éthiopie.

« Le deuxième pilier consiste à tirer parti des opportunités, ce qui signifie transformer chaque défi auquel nous sommes confrontés en une opportunité stratégique et positive pour le développement national », a souligné le Premier ministre Abiy.

Le troisième pilier consiste à tracer la voie propre à l'Éthiopie, permettant au pays de définir de manière indépendante ses priorités nationales tout en s'engageant avec assurance dans les affaires régionales et mondiales et en exerçant une influence sur leur évolution.

« Il s'agit de tracer notre propre voie, ce qui permet à l'Éthiopie de formuler son propre programme national et de s'engager avec assurance dans les affaires internationales tout en exerçant une influence sur celles-ci », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre Abiy a souligné que ces trois principes constituent, ensemble, le fondement de la vision stratégique de l'Éthiopie dans un environnement international de plus en plus concurrentiel.

« Guidés par ces trois piliers, nous ne permettrons à aucun acteur extérieur d'interférer dans nos décisions nationales », a déclaré le Premier ministre.

Il a ajouté que l'approche du gouvernement vise à renforcer la souveraineté de l'Éthiopie en améliorant la résilience institutionnelle, en maximisant les opportunités nationales et en veillant à ce que les politiques du pays soient déterminées par ses propres intérêts et ses priorités constitutionnelles.

Les propos du Premier ministre interviennent alors que l'Éthiopie poursuit la mise en oeuvre de réformes politiques et économiques de grande envergure, tout en cherchant à étendre la coopération régionale et à renforcer son rôle dans les affaires continentales et mondiales.

Il a enfin réaffirmé que l'autonomie stratégique resterait un pilier central de la politique intérieure et étrangère de l'Éthiopie, permettant au pays de protéger sa souveraineté, de poursuivre un développement durable et de s'engager auprès de la communauté internationale en position de confiance et d'indépendance nationale.