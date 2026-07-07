Ethiopie: L'accord de paix de Pretoria témoigne du lourd tribut payé pour une paix durable, déclare le Premier ministre

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy a donné des précisions sur l'accord de paix de Pretoria, soulignant que cet accord représentait un lourd tribut payé pour instaurer une paix durable en Éthiopie et mettre fin au conflit dans la région du Tigray.

S'adressant aujourd'hui à l'Assemblée des représentants du peuple, le Premier ministre a détaillé les avantages de cet accord pour les habitants de la région.

Il a notamment évoqué la mise en place d'une administration provisoire dans la région, ainsi que la démobilisation, la réhabilitation et la réintégration de plus de 60 000 anciens combattants.

Les efforts en cours pour reconstruire les infrastructures essentielles et les institutions sociales de la région continuent également de porter leurs fruits pour la population locale, a-t-il ajouté.

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Toutefois, le Premier ministre a déclaré que des actions perturbatrices persistaient dans la région, notant que des factions prétendant se battre pour le peuple avaient privé la population du Tigray de la paix, la laissant supporter le plus gros du fardeau des difficultés.

« Une lutte fondée sur les larmes du peuple ne mène nulle part », a-t-il fait remarquer, affirmant ouvertement que certaines perturbations actuelles dans la région du Tigray portaient la marque d'une ingérence étrangère.

Il a révélé que les instigateurs avaient mis leurs propres enfants à l'abri à l'étranger ou à Addis-Abeba, tout en envoyant activement d'innombrables jeunes de Tigray se battre dans le conflit soudanais.

Malgré leurs provocations répétées visant à déclencher une nouvelle vague de conflits, le gouvernement continue de faire preuve d'une retenue et d'une patience extrêmes, a souligné le Premier ministre.

Notant que le gouvernement est pleinement conscient des causes profondes de l'instabilité, le Premier ministre Abiy a déclaré que les mesures nécessaires seraient prises pour neutraliser définitivement les menaces à leur source.

Il a assuré que le gouvernement disposait de toutes les capacités nécessaires pour préserver la souveraineté de l'Éthiopie et maintenir une paix durable.

Les organes chargés de la sécurité et de l'application de la loi du pays se trouvent dans un état de préparation sans précédent, ayant renforcé leurs capacités en termes d'effectifs, de qualité de la formation et de technologies de pointe, a confirmé le Premier ministre.