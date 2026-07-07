Ethiopie: La préservation de la souveraineté du pays en matière de prise de décision est un principe fondamental , déclare le Premier ministre

Addis Ababa — Le principe directeur de la diplomatie éthiopienne est de préserver la souveraineté du pays en matière de prise de décision, a souligné aujourd'hui le Premier ministre Abiy Ahmed, insistant sur le fait qu'empêcher les acteurs extérieurs de s'ingérer dans les questions d'intérêt national reste une priorité absolue.

L'Éthiopie n'est pas une nation qui cède facilement aux pressions extérieures, a-t-il expliqué, précisant que la posture stratégique du pays sur la scène internationale repose sur des piliers fondamentaux.

S'appuyant sur ces principes fondamentaux, le pays s'est attaché à mettre en place des institutions solides et à bâtir une nation forte, transformant ainsi efficacement les défis émergents en opportunités stratégiques et élaborant et faisant progresser des programmes indépendants plutôt que de se laisser dicter sa conduite par des dynamiques extérieures, a-t-il ajouté.

Abordant la politique étrangère et les dynamiques régionales, le Premier ministre Abiy a observé que le paysage mondial contemporain est devenu extrêmement fluide, imprévisible et structurellement complexe dans de multiples domaines.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans un contexte mondial aussi complexe et instable, s'en tenir à un modèle rigide et unique n'est pas réaliste, a fait remarquer le Premier ministre, soulignant que la référence ultime doit être un cadre diplomatique agile et orienté vers l'action, centré sans ambiguïté sur l'intérêt national.