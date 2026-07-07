Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a qualifié le processus de dialogue national éthiopien d'occasion historique pour relever les défis politiques de longue date auxquels l'Éthiopie est confrontée et pour établir un nouveau contrat social national inclusif.

Le Premier ministre a également appelé tous les acteurs politiques à s'engager de manière constructive dans la construction de l'avenir du pays.

Le Premier ministre a tenu ces propos en réponse aux députés lors de la 30e session ordinaire de la cinquième législature de la Chambre des représentants du peuple, au cours de laquelle il a présenté le rapport d'activité du gouvernement fédéral pour l'exercice budgétaire éthiopien 2018 et répondu à des questions sur la gouvernance, la réconciliation nationale et les principales priorités politiques.

S'adressant au Parlement, le Premier ministre Abiy a déclaré que le dialogue national était le fruit d'immenses sacrifices nationaux et qu'il devait être considéré comme une occasion rare d'instaurer une paix durable et de parvenir à un consensus.

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« Le dialogue national est une opportunité historique obtenue au prix de lourds sacrifices consentis par de nombreux Éthiopiens. Il ne doit pas être pris à la légère, mais exploité à son plein potentiel », a-t-il déclaré aux députés.

Le Premier ministre a souligné que l'Éthiopie devait rompre avec une culture consistant à laisser passer des opportunités précieuses pour ensuite les regretter, précisant que le pays devait agir avec détermination tant que des possibilités de réconciliation et de réforme se présentaient.

Il a également insisté sur le fait que le dialogue n'était pas mené à la hâte, expliquant que la Chambre avait accordé un délai supplémentaire afin de garantir que le processus reste inclusif, crédible et à l'écoute des attentes de la population.

Le Premier ministre Abiy a en outre souligné que le dialogue national se distingue par son ancrage local, puisqu'il a été façonné à l'issue de vastes consultations publiques et sur la base des priorités exprimées par les communautés à travers tout le pays.

« Ce processus émane directement du peuple. Parce qu'il repose sur la participation citoyenne et les priorités du public, il représente un exercice démocratique important non seulement pour l'Éthiopie, mais aussi en tant que modèle pour le continent africain », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a déclaré que ce dialogue visait à aborder les griefs historiques de longue date de l'Éthiopie par le biais de délibérations pacifiques, dans le but ultime de forger un contrat social renouvelé fondé sur le consensus national, le respect mutuel et la gouvernance constitutionnelle.

Il a souligné que bon nombre des questions à l'ordre du jour sont de nature historique et qu'elles ont été transmises de génération en génération, plutôt que d'avoir été créées par le gouvernement actuel.

« Les défis auxquels nous sommes confrontés sont des fardeaux historiques profondément enracinés. Ils ne peuvent être résolus du jour au lendemain, mais ils peuvent être abordés grâce à un dialogue sincère et à un engagement national collectif », a déclaré le Premier ministre Abiy.

Appelant à une large participation politique, le Premier ministre a exhorté les partis d'opposition, les dirigeants politiques vivant à l'étranger et les autres parties prenantes à dépasser les divisions politiques profondément enracinées.

Il a insisté sur la nécessité de contribuer de manière constructive au processus de dialogue.

Il a ajouté que la résolution des questions nationales complexes de l'Éthiopie exigeait l'implication de tous les citoyens et acteurs politiques attachés à des solutions pacifiques et à une coexistence démocratique.

Le Premier ministre a en outre expliqué que la Commission éthiopienne du dialogue national synthétisera les recommandations recueillies auprès des citoyens de tout le pays et les présentera officiellement au gouvernement.

Il s'est engagé à ce que le gouvernement examine attentivement les recommandations de la Commission et collabore avec les institutions concernées afin d'adopter des réformes susceptibles de forger un consensus national durable et de renforcer la gouvernance démocratique.

Les propos du Premier ministre interviennent alors que l'Éthiopie se prépare à franchir une étape majeure dans le processus de réconciliation, avec la tenue prévue, le 15 juillet 2026, du principal Forum de dialogue national du pays.

Ce forum devrait rassembler des représentants de divers secteurs de la société afin de débattre des enjeux nationaux clés et de jeter les bases d'une vision commune de l'avenir de l'Éthiopie.

Le Premier ministre Abiy a réaffirmé qu'un dialogue sincère et inclusif restait la voie la plus durable pour surmonter les divisions historiques, renforcer l'unité nationale et bâtir une Éthiopie pacifique, stable et prospère pour les générations futures.