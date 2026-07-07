Ethiopie: Le secteur de l'éducation au pays enregistre des progrès historiques, déclare le Premier ministre Abiy

Addis Ababa — Le secteur de l'éducation en Éthiopie a fait l'objet de réformes historiques qui ont permis de réaliser des progrès significatifs, a révélé aujourd'hui le Premier ministre Abiy Ahmed.

Le Premier ministre a fait ces déclarations lors de la 30e session ordinaire de la Chambre des représentants du peuple.

Réaffirmant que l'amélioration de la qualité de l'éducation et l'investissement dans le capital humain figuraient toujours parmi les principales priorités nationales du gouvernement, il a indiqué que le ministère de l'Éducation avait mobilisé plus de 30 milliards de birrs grâce à des contributions publiques afin de construire des écoles modèles et des internats à travers le pays.

Le Bureau de la Première Dame a également construit 35 établissements secondaires modèles, grâce aux recettes issues de la vente de la série de livres « Medemer » rédigée par le Premier ministre Abiy Ahmed.

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Mettant en avant les investissements dans l'éducation de la petite enfance, le Premier ministre a indiqué que le gouvernement avait créé 35 000 écoles maternelles et centres de développement de la petite enfance au cours des sept dernières années, dans le cadre de sa stratégie nationale de développement à long terme.

« Nous savons avec certitude que ces enfants représentent l'avenir de l'Éthiopie et sa pérennité au cours des vingt prochaines années », a-t-il déclaré. « Cet investissement ne vise pas un gain politique à court terme, mais à garantir l'avenir du pays. »

Concernant l'enseignement supérieur, il a expliqué que les politiques précédentes se concentraient principalement sur l'augmentation du nombre d'universités sans accorder suffisamment d'attention à la qualité de l'enseignement.

« En conséquence, certains établissements se sont retrouvés dotés d'infrastructures impressionnantes, mais avec des résultats académiques limités », a-t-il déclaré.

Mais le gouvernement réoriente désormais ses priorités vers la qualité, l'innovation et la transformation numérique grâce au projet d'université Medemer, qui se spécialisera dans l'intelligence artificielle et renforcera les capacités technologiques et d'innovation de l'Éthiopie.

Le Premier ministre a indiqué que les récentes réformes éducatives avaient considérablement réduit la tricherie aux examens et favorisé une culture du mérite, encourageant les élèves, les enseignants et les parents à accorder davantage d'importance aux véritables résultats scolaires.

Il a également annoncé que la construction de l'université Medemer serait achevée d'ici six à sept mois, la décrivant comme un établissement de classe mondiale qui établira une nouvelle référence en matière d'enseignement supérieur en Éthiopie et en Afrique.

« Nous construisons l'université Medemer, et d'ici six à sept mois, l'ensemble des travaux sera achevé. Je peux affirmer avec certitude qu'aucune université en Éthiopie ne bénéficiera d'une telle qualité de construction. Je pense également qu'aucune université en Afrique n'égalisera sa qualité, car nous la construisons pour nos enfants. »

Le Premier ministre a déclaré que cette université reflétait l'ambition de l'Éthiopie de créer un établissement compétitif à l'échelle mondiale, capable de préparer les générations futures à une économie numérique en pleine évolution.

Soulignant l'importance stratégique de l'intelligence artificielle, le Premier ministre Abiy a indiqué que l'Éthiopie avait reconnu son potentiel bien des années avant qu'elle ne devienne une priorité politique majeure ailleurs sur le continent.

« Il y a cinq ou six ans, lorsque nous avons décidé de créer un établissement dédié à l'IA et d'élaborer une politique en la matière, cela ne figurait même pas à l'ordre du jour de l'Afrique. Aujourd'hui, tout le monde parle d'IA. Ce gouvernement a compris très tôt que l'intelligence artificielle était l'avenir et s'y est attelé. Nous en verrons ensemble les résultats dans les années à venir. »