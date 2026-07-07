Ethiopie: Le pays enregistre un chiffre d'affaires record de 11 milliards de dollars américains grâce à ses exportations

Addis Ababa — L'Éthiopie a généré un chiffre d'affaires record de 11 milliards de dollars américains à l'exportation au cours de l'exercice fiscal qui vient de s'achever, a révélé aujourd'hui le Premier ministre Abiy Ahmed.

Il a ajouté que ce résultat équivalait au total des recettes d'exportation du pays au cours des 17 dernières années.

Le Premier ministre a fait ces déclarations en répondant aux questions des députés lors de la 30e session ordinaire de la Chambre des représentants du peuple.

Le pays a dépassé son objectif d'exportation, a noté le Premier ministre, qualifiant ce résultat de victoire collective pour les Éthiopiens.

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« Il s'agit d'une réalisation majeure enregistrée en une seule année, qui dépasse nos prévisions et reflète le succès collectif du peuple éthiopien », a déclaré le Premier ministre.

Il a en outre souligné les excellents résultats du secteur aurifère éthiopien, précisant que le pays avait généré 5,5 milliards de dollars américains rien qu'avec les exportations d'or au cours de l'exercice fiscal.

Les progrès réalisés au cours de cet exercice fiscal ont dépassé ce qui avait été accompli en 27 ans, a déclaré le Premier ministre, ajoutant qu'il s'agissait là d'une véritable preuve de développement. « Ce ne sont pas simplement des chiffres sur le papier, mais une croissance économique tangible et visible. »

Le Premier ministre Abiy a déclaré que ces résultats records démontraient la capacité croissante de l'Éthiopie à accroître ses recettes d'exportation et à renforcer ses réserves de change.