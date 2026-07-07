Ethiopie: Le Premier ministre Abiy affirme que les récentes élections témoignent de la volonté du peuple de bâtir une démocratie forte

Addis Ababa — Les récentes élections législatives en Éthiopie ont démontré la maturité politique croissante de la population, révélant que la participation massive du public a permis de contrecarrer les efforts coordonnés visant à saper le processus démocratique, a déclaré le Premier ministre Abiy.

Le Premier ministre a tenu ces propos aujourd'hui lors de la 30e session ordinaire de la cinquième législature de la Chambre des représentants du peuple, au cours de laquelle il a présenté le rapport annuel d'activité du gouvernement fédéral et répondu à des questions sur la sécurité nationale, les réformes économiques, la gouvernance et l'avenir politique de l'Éthiopie.

S'adressant à la Chambre des représentants du peuple, le Premier ministre Abiy a décrit les récentes élections comme une étape démocratique décisive, riche d'enseignements importants pour les acteurs politiques tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays.

« Les élections de cette année véhiculent un message profond pour quiconque souhaite en tirer des enseignements. Elles ont réaffirmé la conscience sociale et politique du peuple éthiopien », a-t-il déclaré aux députés.

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Le scrutin s'est déroulé dans un contexte de campagnes intensives visant à dissuader les électeurs de s'inscrire sur les listes électorales et à faire baisser le taux de participation.

Ces efforts ont finalement échoué, puisque des millions d'Éthiopiens ont exercé leur droit constitutionnel de vote dans plus de 50 000 bureaux de vote à travers tout le pays.

« L'objectif n'était pas simplement de s'opposer à un parti politique », a-t-il souligné, mais « de tenter d'affaiblir le processus électoral lui-même et de saper les institutions démocratiques de l'Éthiopie. Le peuple éthiopien a refusé de laisser cela se produire. »

Le Premier ministre a déclaré que les citoyens de toutes les régions du pays avaient adressé un message unanime en faveur de l'unité nationale, de l'ordre constitutionnel et d'une participation démocratique pacifique.

Il a salué la détermination des électeurs, soulignant que des personnes âgées, des patients, des familles en deuil et des mères portant leurs nourrissons avaient tous pris part au scrutin, qualifiant leur participation d'expression de confiance en l'avenir de l'Éthiopie.

« Le peuple éthiopien a démontré qu'il rejetait l'extrémisme et la division », a souligné le Premier ministre.

Le peuple a voté pour renforcer son pays et a confié au gouvernement nouvellement élu une responsabilité nationale de premier plan, a-t-il ajouté.

Le Premier ministre a en outre déclaré que ce résultat représentait non seulement un succès électoral, mais aussi un mandat renouvelé pour le gouvernement afin d'accélérer les réformes économiques en cours, la modernisation institutionnelle et les initiatives de développement national.

Abordant la question de la réforme politique, le Premier ministre Abiy a déclaré que le Parti de la prospérité, au pouvoir, avait pris des mesures délibérées pour élargir la participation démocratique en laissant volontairement certaines circonscriptions parlementaires sans candidat, afin d'encourager une plus grande représentation des partis concurrents.

« Au sein du Parti de la prospérité, nous avons pris la décision stratégique de nous abstenir volontairement de nous présenter dans 15 % des sièges parlementaires, les laissant entièrement aux forces politiques concurrentes afin de garantir que des voix diverses soient représentées au sein de l'assemblée législative », a-t-il révélé.

Rappelons que le Parti de la prospérité, au pouvoir, a remporté 438 sièges à la Chambre des représentants du peuple, tandis que les sièges restants ont été attribués à des partis concurrents et à des candidats indépendants.

Dans ce qui pourrait devenir l'une des propositions de réforme constitutionnelle les plus importantes de l'Éthiopie, Abiy a annoncé que le Parti de la prospérité avait soumis une proposition à la Commission du dialogue national visant à limiter constitutionnellement le nombre de mandats à la tête du pays à deux au maximum.

Si elle était adoptée dans le cadre du processus constitutionnel éthiopien, cette proposition instaurerait des limites officielles à la durée du mandat du plus haut poste exécutif du pays, marquant ainsi une réforme institutionnelle majeure visant à renforcer la gouvernance démocratique et la transition au pouvoir.

Le Premier ministre a également souligné que ce mandat public renouvelé confère au gouvernement une responsabilité accrue pour améliorer la gouvernance, renforcer les institutions publiques et intensifier les efforts de lutte contre la corruption.

Il a déclaré que le gouvernement continuerait à oeuvrer pour renforcer la transparence, la responsabilité et l'intégrité institutionnelle, tout en mettant en oeuvre des politiques favorisant le développement durable, préservant la souveraineté nationale et consolidant la transformation démocratique de l'Éthiopie.

Le Premier ministre Abiy a conclu en réaffirmant que le gouvernement restait déterminé à traduire la confiance exprimée par les électeurs éthiopiens en améliorations concrètes en matière de gouvernance, de progrès économique et d'unité nationale, qualifiant les dernières élections d'étape importante dans le parcours démocratique en constante évolution du pays.