Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que les conflits entre communautés avaient considérablement diminué ces dernières années, grâce aux efforts du gouvernement pour renforcer le dialogue public et l'engagement citoyen.

Le Premier ministre a qualifié la consultation inclusive d'un des outils les plus efficaces dont dispose le pays pour renforcer la paix et la cohésion nationale.

Le Premier ministre a tenu ces propos aujourd'hui en réponse aux députés lors de la 30e session ordinaire de la cinquième législature de la Chambre des représentants du peuple, au cours de laquelle il a présenté le rapport d'activité du gouvernement fédéral pour l'exercice budgétaire éthiopien 2018 et répondu à des questions sur la sécurité, la gouvernance et le développement national.

S'adressant au Parlement, le Premier ministre Abiy a déclaré que l'Éthiopie avait réalisé des progrès notables dans la réduction des tensions communautaires et interconfessionnelles en créant des plateformes de dialogue plus larges, permettant aux citoyens d'exprimer pacifiquement leurs préoccupations et de participer à la résolution des défis nationaux.

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« Les conflits qui surgissaient autrefois fréquemment entre les communautés sont devenus de plus en plus rares, car les gens privilégient le dialogue à la confrontation », a déclaré le Premier ministre aux députés.

Selon Abiy, il a personnellement animé plus de 225 forums de dialogue public impliquant divers segments de la société éthiopienne, tandis que le Parti de la prospérité, au pouvoir, a facilité la tenue de plus de 4 000 forums de dialogue aux niveaux national, régional et local.

Il a ajouté que la Commission éthiopienne pour le dialogue national avait également mené de vastes consultations impliquant plus de 100 000 participants à travers l'Éthiopie et parmi les membres de la diaspora éthiopienne.

Le Premier ministre a déclaré que la culture du dialogue, de plus en plus répandue, avait considérablement réduit les conflits entre les communautés et les groupes religieux, la qualifiant de réussite majeure dans les efforts de l'Éthiopie en faveur de la démocratie et de la consolidation de la paix.

Tout en reconnaissant que des défis en matière de sécurité persistent dans certaines régions du pays, le Premier ministre Abiy a fait valoir que bon nombre des conflits actuels ne sont pas motivés par de véritables revendications de la population, mais par des groupes armés soutenus par des acteurs cherchant à déstabiliser l'Éthiopie.

« Les conflits auxquels nous assistons aujourd'hui ne sont pas motivés par des objectifs nationaux clairs ni par l'intérêt général. Ils sont le résultat d'un complot lucratif », a-t-il déclaré.

Il a en outre affirmé que des acteurs tant nationaux qu'étrangers continuaient d'apporter un soutien financier et logistique à des groupes armés dans le but de saper la paix et la stabilité de l'Éthiopie.

Malgré ces défis, le Premier ministre a déclaré que l'approche du gouvernement continuerait à donner la priorité au dialogue et à la réconciliation, tout en renforçant les capacités des institutions de sécurité nationale.

Il a souligné que les institutions de sécurité éthiopiennes avaient réalisé des progrès considérables en matière de développement des ressources humaines, de capacités opérationnelles et de modernisation technologique, ce qui leur permettait de répondre plus efficacement à l'évolution des menaces sécuritaires.

Le Premier ministre a toutefois ajouté que de nombreux groupes armés recouraient de plus en plus à des tactiques non conventionnelles, rendant ainsi indispensable la coopération entre les citoyens et les forces de l'ordre pour prévenir la violence et protéger les communautés.

Évoquant l'histoire politique de l'Éthiopie, le Premier ministre Abiy a déclaré que des décennies de fragmentation avaient laissé des défis persistants qui nécessitent un dialogue national soutenu plutôt que des solutions purement militaires.

« Nous devons créer des espaces où les citoyens peuvent librement exprimer leurs griefs et en discuter. C'est essentiel pour prévenir les divisions récurrentes et construire un ordre démocratique plus solide », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a en outre souligné que l'élargissement de la participation démocratique et le maintien d'un engagement continu du public restaient au coeur de la stratégie de paix à long terme du gouvernement.

« À mesure que nous multiplierons les discussions et que nous approfondirons la démocratie, les conflits continueront de s'atténuer », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre Abiy a conclu en réaffirmant qu'un dialogue inclusif, des institutions renforcées et une participation citoyenne active jettent les bases d'une paix durable, de l'unité nationale et de la stabilité démocratique dans toute l'Éthiopie.

Il a également souligné que l'engagement du gouvernement en faveur de la consultation resterait au coeur de ses efforts pour résoudre les défis de sécurité qui subsistent.