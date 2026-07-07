Sénégal: 16ème édition des African Business Leadership Awards - Le président de la Bidc, Dr Donkor lauréat du prix du leadership

Le Président de la Banque d'investissement et de développement de la Cedeao (Bidc) et de son Conseil d'administration, a reçu le prestigieux Prix du leadership africain en finance du développement - intégration régionale et transformation économique, à l'occasion de la 16ème édition des African business leadership Awards (Abla) 2026, organisée à la Chambre des Lords à Londres au Royaume-Uni.

Décernée par l'African Leadership Organisation (Royaume-Uni) et le comité éditorial de l'African Leadership Magazine, renseigne un communiqué de presse, cette distinction récompense le rôle stratégique joué par Dr Donkor dans l'expansion institutionnelle de la Bidc ainsi que la contribution mesurable de la Banque au renforcement de la coordination économique transfrontalière en Afrique de l'Ouest.

S'adressant à l'assistance, Dr Donkor a souligné que l'Afrique n'a plus seulement besoin d'une vision, mais également d'une mise en oeuvre rapide et efficace de ses ambitions. Il a insisté sur le fait que la transformation économique du continent dépend de sa capacité collective à financer des infrastructures stratégiques, à approfondir l'intégration régionale, à soutenir les Pme et à développer des chaînes de valeur compétitives.

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Évoquant également la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), il a affirmé que sa réussite repose sur des investissements ciblés dans les infrastructures industrielles, les systèmes numériques et les réseaux régionaux de production. Il a, à cet égard, appelé à une coordination structurée entre les gouvernements, les institutions de financement du développement et les fournisseurs de capitaux privés afin de réduire les obstacles au commerce et de renforcer la compétitivité du continent à l'échelle mondiale.

Sous la direction de Dr Donkor, la Bidc a enregistré d'importants résultats en matière de déploiement de capitaux dans des secteurs prioritaires.

Ainsi, près de 1 milliard de dollars américains ont été alloués aux infrastructures énergétiques régionales, plus de 1,1 milliard de dollars américains ont été consacrés au financement des Pme et près de 450 millions de dollars américains ont été investis dans l'agriculture et les chaînes de valeur agro industrielles.

À cela s'ajoutent des financements complémentaires destinés à des projets en cours dans les domaines du transport, de l'énergie et des télécommunications, contribuant au renforcement des corridors commerciaux régionaux.

Parmi les personnalités de premier plan présentes à cette cérémonie figuraient plusieurs membres de la Chambre des Lords du Royaume-Uni, un membre du Congrès de l'État de Caroline du Sud (États-Unis d'Amérique), Dr Jakaya Kikwete, ancien Président de la République-Unie de Tanzanie, ainsi que des ministres, des représentants du secteur bancaire, des universitaires, des décideurs publics et des membres du corps diplomatique.