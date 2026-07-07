Ile Maurice: Le gouvernement et l'Église concertent leurs efforts pour renforcer les structures de prise en charge sociale

Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a reçu en audience, ce mardi au New Treasury Building à Port-Louis, le Vicaire apostolique de Rodrigues, Mgr Michel Moura, ainsi que l'évêque du diocèse de Port-Louis, Mgr Jean Michaël Durhône. Cette rencontre a été consacrée aux enjeux sociaux touchant particulièrement les personnes âgées et les groupes vulnérables de Rodrigues.

Cette réunion a également marqué la première rencontre officielle entre le chef du gouvernement et Mgr Michel Moura depuis son ordination épiscopale en mars 2024. Les échanges ont notamment porté sur deux projets majeurs visant à renforcer les services de prise en charge sociale dans l'île : la création d'un foyer résidentiel permanent pour personnes âgées et la mise en place d'une unité de répit destinée aux enfants et jeunes en situation d'autisme ou de handicap.

Dans une déclaration à l'issue de la rencontre, Mgr Jean Michaël Durhône a souligné l'importance de répondre aux défis liés au vieillissement de la population. Il a rappelé que cette question constitue une préoccupation commune pour l'Église et les autorités publiques. Il a également évoqué la prochaine Journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées, qui sera célébrée plus tard ce mois-ci, mettant en avant la nécessité d'assurer un accompagnement continu aux aînés.

De son côté, Mgr Michel Moura a présenté au Premier ministre le projet d'établissement du premier foyer résidentiel permanent pour personnes âgées à Rodrigues. Selon lui, bien qu'une structure existe déjà sur l'île, aucune infrastructure permanente ne permet actuellement d'accueillir sur le long terme les personnes âgées qui ne peuvent plus être prises en charge au sein de leur famille.

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Le Vicaire apostolique a expliqué que les changements démographiques, l'évolution des structures familiales et l'augmentation des besoins des personnes vulnérables rendent indispensable la création d'un tel établissement. Ce foyer aurait pour objectif d'offrir un environnement adapté, un accompagnement quotidien et une meilleure qualité de vie aux personnes âgées, notamment celles en situation de fragilité.

Par ailleurs, Mgr Moura a également présenté un projet complémentaire portant sur la création d'une unité de répit pour les enfants et jeunes atteints d'autisme ou présentant des handicaps. Il a rappelé que Rodrigues ne dispose actuellement pas de structures spécialisées répondant pleinement aux besoins de ces bénéficiaires et de leurs familles.