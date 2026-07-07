Ile Maurice: Faux passeports de travailleurs migrants - Les contrôles aux frontières sous la loupe

Les travailleurs étrangers sont de nouveau au coeur des débats. En toile de fond, les déclarations d'un Bangladais poursuivi dans une affaire de meurtre, qui affirme être entré à Maurice en 2013 avec un passeport obtenu frauduleusement dans son pays d'origine.

Il soutient qu'il était âgé de 15 ans à son arrivée, alors que le document de voyage indiquait 19 ans. Ces éléments, rapportés dans le cadre d'une procédure judiciaire, ravivent des interrogations plus larges sur les contrôles effectués aux frontières et les mécanismes de vérification des documents présentés par les travailleurs étrangers à leur arrivée à Maurice.

Cette affaire remet en lumière une question récurrente : dans quelle mesure les autorités sont-elles capables de détecter les documents falsifiés ou obtenus de manière frauduleuse, dans un contexte où la maind'oeuvre étrangère demeure essentielle à plusieurs secteurs de l'économie mauricienne ? Pour certains syndicalistes, des efforts supplémentaires sont nécessaires pour renforcer les dispositifs existants. Le président de la Confédération des travailleurs des secteurs public et privé (CTSP), Reeaz Chuttoo, estime que des cas problématiques ont déjà été signalés au fil des années.

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Certaines situations mériteraient, selon le syndicaliste, un encadrement plus strict, notamment lors du recrutement et de l'arrivée à Maurice. Il évoque, de manière générale, des pratiques administratives qui pourraient parfois manquer de rigueur et souligne, par ailleurs, que les questions liées aux travailleurs migrants ont récemment été abordées au Parlement, notamment lors d'une interpellation de la députée Joanna Bérenger au ministre du Travail, Reza Uteem, sur les recommandations pour la protection des travailleurs victimes d'exploitation.

Contraintes administratives

Le ministre a indiqué que plusieurs de ces recommandations sont en cours de mise en oeuvre et examinées progressivement. Il a précisé que son ministère est responsable des permis de travail, tandis que les permis de résidence relèvent du Passport and Immigration Office (PIO). Dans les cas de rupture de contrat, le permis de résidence prend généralement fin, sauf décision contraire des autorités compétentes ou en cas d'un nouvel employeur.

Cette articulation entre permis de travail et permis de résidence soulève, selon certains acteurs syndicaux, des difficultés pratiques pour les travailleurs migrants engagés dans des procédures de plainte ou de contestation de leurs conditions de travail. Reeaz Chuttoo affirme que certains travailleurs pourraient se retrouver dans des situations administratives complexes lorsqu'un contrat est résilié ou en attendant le traitement de leur dossier. Ces situations mériteraient une attention particulière afin d'assurer un meilleur équilibre entre les droits des travailleurs et les exigences administratives.

De son côté, le syndicaliste Fayzal Ally Beegun s'interroge sur les conditions dans lesquelles certains travailleurs étrangers sont recrutés et contrôlés avant leur arrivée à Maurice. Il estime que certains aspects du processus - vérification de documents et certificat de moralité - pourraient être renforcés afin de limiter les risques d'irrégularités en amont du recrutement. Il soulève également le rôle des intermédiaires dans les pays d'origine, estimant que la chaîne de recrutement devrait faire l'objet d'une vigilance accrue à chaque étape, depuis la collecte des documents jusqu'à l'arrivée du travailleur sur le territoire.

Selon le syndicaliste, une meilleure coordination entre les agences de recrutement, les autorités locales et les institutions mauriciennes pourrait contribuer à réduire les zones d'ombre qui entourent parfois certains dossiers. Il plaide aussi pour une modernisation des outils de vérification des documents administratifs et des bases de données utilisées lors des procédures d'embauche afin de renforcer la fiabilité globale du système.

Selon un ancien cadre du PIO, s'exprimant sous couvert d'anonymat, les documents frauduleux sont parfois difficiles à détecter en raison de leur qualité de fabrication de plus en plus sophistiquée. Malgré les procédures de contrôle en place, certaines situations peuvent échapper aux vérifications, notamment lors de l'arrivée simultanée de plusieurs travailleurs, limitant parfois la possibilité d'un examen individuel approfondi. Il précise toutefois qu'il s'agit de cas relativement rares. Sollicité sur ces questions, le PIO n'avait pas donné suite à nos questions au moment de mettre sous presse.