Ile Maurice: La CTSP dénonce la confusion sur les réseaux sociaux

À quelques jours de la manifestation annoncée contre la réforme de la pension, le débat se poursuit sur les réseaux sociaux. Plusieurs vidéos circulent sur différentes plateformes afin d'expliquer les changements apportés au système de retraite. Si certaines visent à vulgariser la réforme, d'autres risquent, selon la Confédération des travailleurs des secteurs public et privé (CTSP), d'entretenir la confusion auprès des salariés comme des employeurs.

Le président de la CTSP, Reeaz Chuttoo, affirme avoir été interpellé par plusieurs membres de son organisation après la diffusion d'une vidéo sur TikTok. Selon lui, les explications fournies dans cette séquence ne reflètent pas correctement les différents mécanismes de contribution et pourraient induire le public en erreur. «Plusieurs membres m'ont envoyé ces vidéos. Elles créent de la confusion dans l'esprit de nombreuses personnes», soutient-il.

Reeaz Chuttoo explique que les divergences portent notamment sur le calcul des cotisations patronales et salariales. La CTSP fait référence à une contribution globale de l'employeur de 15,5 %, tandis que la vidéo évoquerait un taux de 12,5 %, sans préciser les différentes composantes des contributions obligatoires.

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Il affirme également que la vidéo présente la contribution de 1 % versée par les travailleurs comme étant destinée à la National Savings Fund, alors que, selon son interprétation, celle-ci est affectée au Workfare Programme. «Cela entretient beaucoup de confusion. Même certains employeurs nous disent qu'ils cotisent à hauteur de 4,5 %, alors que d'autres expliquent que ce pourcentage ne représente qu'une partie de leur contribution, calculée sur la rémunération», indique le syndicaliste.

Sans remettre en cause le droit de chacun à s'exprimer sur les réseaux sociaux, Reeaz Chuttoo appelle à la prudence lorsqu'il s'agit d'expliquer des mécanismes aussi techniques que le financement de la réforme de la pension. «Lorsqu'on diffuse des informations sur Internet, il faut s'assurer qu'elles sont exactes, surtout lorsqu'elles concernent un sujet aussi complexe», estime-t-il.

Mobilisation maintenue

Malgré les nombreux échanges qui se poursuivent en ligne autour de la réforme, la Platform Komin Syndikal maintient son appel à la mobilisation. Une manifestation pacifique est prévue ce samedi à partir de 13 heures au Centre Marie-Reine-de-la-Paix, à Port-Louis. Les organisateurs entendent poursuivre leurs actions afin de faire entendre leurs revendications et de sensibiliser la population aux conséquences qu'ils attribuent à la réforme.

Alors que les explications et analyses se multiplient sur les réseaux sociaux, le débat autour de la réforme de la pension continue d'alimenter les discussions, illustrant la nécessité, selon plusieurs observateurs, d'une information claire et rigoureuse sur un dossier aux implications importantes pour les travailleurs comme pour les employeurs.