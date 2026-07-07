Cote d'Ivoire: Exposition immersive - Ulrik Abé replonge le public dans les souvenirs de l'enfance urbaine avec « Nouchi Memories »

Depuis le 18 juin et jusqu'au 11 juillet 2026, l'Institut français d'Abidjan ouvre ses portes à « Nouchi Memories - Chroniques d'une enfance urbaine », une exposition immersive signée de l'artiste plasticien ivoirien Ulrik Abé. À travers cette proposition artistique, le créateur invite le public à une exploration sensible de la mémoire collective, des souvenirs d'enfance et des marqueurs de l'identité urbaine ivoirienne.

Le vernissage, organisé le 18 juin 2026, a rassemblé un public nombreux composé d'artistes, de professionnels de la culture, d'amateurs d'art et de partenaires institutionnels. Dans une ambiance à la fois chaleureuse et festive, les visiteurs ont découvert un univers artistique où se croisent nostalgie, création contemporaine et expressions culturelles populaires.

La cérémonie a enregistré la présence du représentant du ministre de la Culture ainsi que de l'ambassadeur des Pays-Bas, deux personnalités dont la participation a souligné l'intérêt accordé à cette initiative culturelle et à sa portée artistique.

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Tout au long de la soirée, les oeuvres d'Ulrik Abé se sont dévoilées dans un cadre enrichi par des prestations musicales et des performances artistiques. Ces différentes animations ont favorisé les échanges entre le public et les créateurs, transformant le vernissage en un véritable espace de dialogue et de partage autour de l'art contemporain.

L'exposition bénéficie également de l'accompagnement de plusieurs partenaires engagés, parmi lesquels figure Transcao Négoce, acteur majeur du secteur cacaoyer, dont le soutien a contribué à la concrétisation du projet.

Au-delà de son caractère immersif, « Nouchi Memories - Chroniques d'une enfance urbaine » se présente comme une célébration de la créativité et du patrimoine culturel urbain. Elle met en lumière la nécessité de renforcer les collaborations entre institutions culturelles, mécènes et acteurs du monde artistique afin de favoriser l'émergence de nouvelles formes d'expression.

L'expérience se poursuit jusqu'au 11 juillet avec un programme d'activités destiné à prolonger la découverte de l'univers de l'artiste, notamment à travers un atelier Art'Boki de peinture au café-cacao, un atelier consacré au nouchi, ainsi que des visites guidées de l'exposition.