Cote d'Ivoire: 80 ans du Pdci-Rda - Bredoumy Soumaïla fait le bilan des célébrations

À mi-parcours des célébrations du 80e anniversaire du Parti démocratique de Côte d'Ivoire-Rassemblement démocratique africain (Pdci-Rda), le secrétaire exécutif chargé de la communication et porte-parole du parti, Bredoumy Soumaïla, a animé le 7 juillet 2026, à la Maison du Pdci-Rda à Cocody, une conférence de presse consacrée au bilan des festivités et à l'analyse de plusieurs sujets d'actualité nationale.

Face à la presse, le porte-parole du Pdci-Rda a rappelé que les célébrations, lancées le 9 avril 2026, se poursuivent à travers tout le pays. « Après le lancement des activités ici même à la Maison du parti, la caravane des 80 ans parcourt les différentes régions afin de rapprocher cette célébration des militants et des populations », a-t-il indiqué.

Selon lui, plusieurs étapes ont déjà été franchies et la tournée se poursuivra dans les régions du Bas-Sassandra, de la Marahoué, du Gôh, du Lôh-Djiboua, de la Nawa, du Gbôklè et de San Pedro avant le grand rassemblement prévu le 8 août 2026 à Daloa. « Nous appelons tous les militants des régions concernées ainsi que tous les amis du Pdci-Rda à participer massivement aux activités prévues. Daloa a le défi de réussir une mobilisation encore plus forte que les précédentes étapes », a lancé Bredoumy Soumaïla.

Au-delà des festivités, le porte-parole du parti a dénoncé les conséquences des inondations qui frappent régulièrement Abidjan et plusieurs villes du pays. « Les inondations dans la ville d'Abidjan sont la résultante d'une politique d'urbanisation mal conçue. Malgré les explications liées au changement climatique, la responsabilité des dirigeants est largement engagée », a-t-il déclaré.

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Le Pdci-Rda a invité le gouvernement à faire appel à l'expertise nationale afin de mettre en oeuvre des solutions durables. « Il faut engager un véritable projet de transformation de notre politique d'aménagement urbain », a insisté le porte-parole. Sur la question des déguerpissements, notamment à Koumassi, Bredoumy Soumaïla a dénoncé « le caractère inhumain des opérations » et pointé l'absence de responsabilités clairement établies.

Abordant la cherté de la vie, le responsable de la communication du Pdci-Rda a évoqué les difficultés d'approvisionnement en produits agricoles et la hausse généralisée du coût de la vie. « La vie est chère dans notre pays. À la hausse des prix des denrées alimentaires s'ajoutent celles du transport, du logement, de l'éducation et de nombreux services essentiels », a-t-il regretté. Le parti préconise une relance ambitieuse de l'agriculture nationale afin de réduire les déficits de production et de garantir la souveraineté alimentaire.

Sur le plan politique, Bredoumy Soumaïla a réaffirmé la position du Pdci-Rda en faveur d'un dialogue inclusif autour des réformes électorales. « Si nous voulons préserver la paix et renforcer la cohésion sociale, nous devons privilégier le dialogue. Le Pdci-Rda demande l'ouverture d'un véritable cadre de concertation entre les principaux acteurs politiques », a-t-il soutenu.

Le parti réclame également la révision de la liste électorale en 2026, conformément aux dispositions du Code électoral, estimant que cette opération constitue une garantie essentielle pour des élections crédibles. Enfin, M. Soumaïla a appelé les militants à rester mobilisés autour du président du parti, Tidjane Thiam.

« Le peuple ivoirien appelle le Pdci-Rda au secours. Nous devons poursuivre notre engagement pour proposer une alternative crédible et construire une Côte d'Ivoire plus juste, plus solidaire et plus prospère », a-t-il conclu.