Cote d'Ivoire: HACA - Pascal Brou Aka prend officiellement les rênes

La Haute autorité de la communication audiovisuelle (Haca) a officiellement un nouveau président. Pascal Brou Aka a pris fonction, le mardi 7 juillet 2026, à l'occasion de la cérémonie de passation de charges avec son prédécesseur, Me René Bourgoin.

Présidée par Anoma Kanié, inspecteur général du ministère de la Communication, la cérémonie a été marquée par la lecture du décret de nomination, la remise des dossiers de l'institution, la signature du procès-verbal de passation de charges.

Le nouveau président de la Haca, Pascal Brou Aka, a exprimé sa « profonde émotion » au moment d'assumer ses nouvelles responsabilités. Il a adressé sa reconnaissance au Président de la République, Alassane Ouattara, pour la confiance placée en lui. « Cette marque de confiance constitue pour moi un immense honneur, mais surtout une responsabilité dont je mesure pleinement la portée », a-t-il déclaré. Avant d'assurer être conscient des attentes liées à cette fonction.

Pascal Brou Aka a aussi exprimé sa gratitude au ministre de la Communication, Amadou Coulibaly, pour les actions menées en faveur du développement des médias et pour son soutien à la Haca.

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Rendant hommage à son prédécesseur, Me René Bourgoin, le nouveau président a salué « le travail considérable » accompli sous son leadership. Il a souligné que les acquis enregistrés durant ce mandat constituent « un socle précieux » sur lequel la nouvelle équipe entend s'appuyer pour poursuivre la mission de régulation de l'institution.

Évoquant les défis qui attendent la Haca, Pascal Brou Aka a insisté sur les profondes mutations que connaît le secteur de la communication.

Selon lui, l'évolution rapide des technologies de l'information et de la communication, la transformation du paysage médiatique ainsi que les exigences croissantes en matière de professionnalisme, d'éthique et de responsabilité imposent une adaptation permanente de l'autorité de régulation.

Le président de la Haca a pris l'engagement de conduire son mandat « avec diligence, impartialité et détermination ». Il a assuré que son action sera guidée par « la recherche permanente de l'intérêt général » et par « la promotion de la liberté de communication dans le respect de la loi et de la déontologie ».