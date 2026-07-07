Togo: Sécurité maritime - L'UE renforce son partenariat

L'Union européenne monte en puissance dans son soutien sécuritaire au Togo. Le Conseil de l'UE vient d'approuver une nouvelle assistance de 5 millions d'euros destinée à renforcer les capacités opérationnelles de la Marine nationale dans le golfe de Guinée.

Financée au titre de la Facilité européenne pour la paix (FEP), cette enveloppe permettra d'acquérir des équipements de surveillance et de communication, des moyens logistiques et du matériel de maintenance, autant d'outils pour améliorer la capacité d'intervention des forces armées face à la piraterie maritime et aux trafics illicites qui persistent dans la région.

Ce nouveau financement vient compléter une première mesure de 10 millions d'euros adoptée en juillet 2025 pour soutenir les forces armées togolaises face à la menace jihadiste dans le nord du pays.

Le soutien total de l'UE au Togo dans le cadre de la FEP atteint désormais 15 millions d'euros.

Pour Bruxelles, le Togo est un partenaire de confiance dans la mise en oeuvre de sa stratégie de sécurisation du golfe de Guinée, lancée en décembre 2023. Pour Lomé, ces financements traduisent une coopération sécuritaire avec l'Europe qui se renforce à mesure que les défis régionaux s'intensifient.