Togo: Assemblage local

La start-up Matrix Industrie Innovation conçoit et assemble des ordinateurs portables, des batteries externes et des accessoires informatiques à Lomé, sous la marque Matrix, acronyme de « Marque Africaine de Technologie Réelle et des Innovations Xenon ».

Installée depuis plus d'un an au Togo, l'entreprise revendique une chaîne de conception entièrement locale : ingénierie, design et assemblage sont réalisés par de jeunes techniciens, même si l'essentiel des équipements techniques sont importées.

L'entreprise assemble des ordinateurs portables, des écrans, des disques de stockage SSD jusqu'à 4 To, des batteries externes pour téléphones, ordinateurs, télévisions et même du matériel médical pour les échographies.

Sur le site de l'entreprise, aucune indication sur les tarifs.