Togo: Poursuivre la trajectoire de croissance

7 Juillet 2026
Togonews (Lomé)

Édem Kokou Tengué, jusqu'ici ministre de l'Économie maritime, a pris la direction du Port autonome de Lomé (PAL) il y a quelques jours, succédant à Joseph Fogan Adégnon après 21 années à la tête de la plateforme, annonce NDI Infos.

Le PAL est aujourd'hui l'un des ports les plus performants d'Afrique subsaharienne, classé dans le top 100 mondial des ports à conteneurs. La mission de Tengué est de poursuivre et amplifier une stratégie de croissance déjà bien engagée.

Expert-comptable et ancien directeur général de Maersk Togo, il connaît le monde maritime de l'intérieur.

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