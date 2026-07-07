Togo: Consommer local n'est pas un acte de charité, c'est un choix de qualité

La 7e édition de la foire Made in Togo a ouvert ses portes lundi au Centre des expositions (CETEF).

C'est le ministre de l'Économie et de la Veille stratégique, Badanam Patoki, qui a coupé le ruban inaugural.

200 exposants issus de l'agroalimentaire, de l'artisanat, de l'industrie légère, des nouvelles technologies et de la transformation locale exposent jusqu'au 12 juillet.

L'objectif de la Foire est de promouvoir les produits togolais, mais aussi d'affirmer une conviction : transformer ce qui est produit sur place et le consommer ici, c'est retenir la richesse sur le sol national et créer des emplois durables.

« Le consommer local n'est plus une option politique ni un slogan à la mode : c'est une nécessité économique », a déclaré M. Patoki.