Afrique de l'Ouest: Canada/Togo - Des échanges encore très limités

7 Juillet 2026
Togonews (Lomé)

La Haute Commissaire du Canada auprès du Togo (équivalent d'ambassadrice), Myriam Montrat, était lundi à la Chambre de commerce et d'industrie du Togo (CCI) pour explorer les voies d'un renforcement des échanges entre les deux pays.

Les relations économiques Canada-Togo sont loin de leur plein potentiel. À l'échelle du continent, le commerce entre Ottawa et les pays africains ne représente que 2% du commerce extérieur canadien, un chiffre qui ne reflète pas les opportunités réelles qu'offre l'Afrique.

Parmi les pistes prioritaires évoquées lors de l'échange : l'économie verte et la valorisation des déchets en énergie, un secteur jugé particulièrement porteur au regard des défis environnementaux et des besoins croissants en électricité.

« Le potentiel existe, mais les passerelles entre les milieux d'affaires togolais et canadiens restent à consolider », a résumé Bekley Esso-Byou, commissaire de la CCI chargé du secteur Industrie.

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