Sénégal: Résultats «alarmants» d'une étude sur la qualité de l'eau en sachet

7 Juillet 2026
Radio France Internationale
Par Léa-Lisa Westerhoff

Les résultats d'une étude universitaire sur la qualité de l'eau en sachet plastique à Dakar sont inquiétants. Selon elle, 83 % de ces sachets vendus aux quatre coins du pays sont impropres à la consommation en raison de la présence de bactéries à des taux bien plus élevés que ce que recommande l'Organisation mondiale pour la santé (OMS). Dans 15 % des cas, des traces possibles de matières fécales sont même signalées.

Entre les mois d'août et de septembre 2018, quatre chercheurs de l'université Cheikh-Anta-Diop de Dakar ont prélevé, dans les cinq plus grands marchés de la capitale (Tilène, Thiaroye, Colobane, Grand-Yoff et Soumbédioune), 60 sachets d'eau, un mode de consommation très populaire au Sénégal, du fait du prix peu élevé de ces pochons d'eau. Conditionné dans de petites poches plastiques de 300 ml à 500 ml, le liquide était issu de 15 marques différentes.

Le résultat du prélèvement est sans appel. Deux tests, mesurant la présence de micro-organismes du type moisissures ou bactéries présents dans l'environnement ou dans les intestins, révèlent des résultats alarmants, avec des taux bien plus élevés que les normes de l'OMS.

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83 % des sachets testés étaient contaminés par des germes bactériologiques et 15 % par ce que l'on appelle des coliformes, c'est-à-dire une possible contamination par des matières fécales.

C'est le signe « d'une hygiène défectueuse dans la transformation », indique l'étude universitaire qui parle d'« un risque sanitaire » pour « la population de Dakar qui consomme ces eaux » et de la nécessité de « prévenir les consommateurs » tout comme de « contrôler la vente de l'eau conditionnée en sachet ».

À noter qu'en mai dernier, la police avait démantelé 12 sites clandestins de production de ces sachets d'eau, en périphérie de Dakar.

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