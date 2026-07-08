Afrique de l'Est: L'Éthiopie plaide pour une intégration énergétique accélérée

Addis Ababa — L'Éthiopie a réaffirmé son ambition de renforcer l'intégration énergétique en Afrique de l'Est lors de la 37e réunion extraordinaire du Comité directeur de l'Eastern Africa Power Pool (EAPP). Réunis à Addis-Abeba, ministres, dirigeants des compagnies d'électricité et représentants des États membres ont examiné les réformes institutionnelles de l'organisation ainsi que les prochaines étapes de la mise en place d'un marché régional de l'électricité.

S'exprimant lors de l'ouverture, le ministre d'État éthiopien chargé de l'Eau et de l'Énergie, Dr Eng. Sultan Wali, a souligné que l'Afrique de l'Est dispose d'un immense potentiel en énergies renouvelables, alors que des millions de personnes restent privées d'un accès fiable à l'électricité.

Selon lui, le renforcement des interconnexions électriques régionales constitue un levier essentiel pour améliorer la sécurité énergétique, réduire les coûts de production et favoriser le développement économique des pays membres.

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Le responsable a mis en avant les avancées enregistrées ces dernières années, notamment la construction de nouvelles lignes de transport d'électricité. Il a cité le deuxième interconnecteur Éthiopie-Djibouti, qui portera les capacités d'échange entre les deux pays à près de 400 MW, ainsi que les futurs projets reliant l'Ouganda à la Tanzanie, l'Éthiopie à la Somalie, l'Ouganda à la République démocratique du Congo et le deuxième corridor Kenya-Tanzanie.

Il a également insisté sur la nécessité de renforcer les liaisons avec l'Égypte afin de compléter le réseau régional.

Au-delà des infrastructures, le ministre d'État a appelé les États membres à accélérer la mise en service du marché régional « Day-Ahead », estimant que les préparatifs techniques sont désormais achevés et que les bénéfices du commerce régional de l'électricité ne doivent plus être retardés par les discussions institutionnelles.

Il a invité les délégations à trouver un consensus sur les réformes de gouvernance afin de consolider les fondations de l'EAPP et de garantir une intégration énergétique durable à l'échelle régionale.