Egypte: Élimination de l'Egypte du mondial 2026 - Les pharaons retournent à leurs pyramides

Fin de parcours au Mondial 2026 pour l'Egypte qui a été sortie de la compétition par l'Argentine, le 7 juin dernier, au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta aux Etats-Unis.

L'Albicéleste se qualifie ainsi pour les quarts de finale de ce tournoi qui a aussi vu l'élimination des trois pays co-organisateurs que sont les Etats-Unis, le Mexique et le Canada, au stade des huitièmes de finale. Quant aux Pharaons, ils retournent à la maison après un remarquable parcours qui les a vu établir plusieurs records. D'abord, en enregistrant leur toute première victoire en phase finale de Coupe du monde. C'était devant la Nouvelle-Zélande battue 3-1 lors de la deuxième journée des matchs de poule.

Les Pharaons n'ont pas à rougir de cette défaite qui n'enlève rien à la qualité de leur équipe

Un succès historique qui reste un moment clé pour l'équipe des Pharaons qui est ensuite sortie invaincue des matchs de poule, dans un groupe où figuraient aussi la Belgique et l'Iran. Deux équipes tenues en échec sur le même score de 1-1 par les Egyptiens. C'est donc en solide deuxième de leur groupe, que les protégés du coach Hossam Hassan se sont, enfin, qualifiés pour le second tour de ce Mondial, réalisant une performance inédite qui les verra battre, quelques jours plus tard, leur propre record par une qualification historique en huitièmes de finale.

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Et ce, devant l'Australie battue aux tirs aux buts (4 - 2), après une partie très serrée qui s'est soldée par le score de 1-1 à l'issue des prolongations. Un parcours plutôt honorable qui restera dans les annales comme le meilleur d'une sélection égyptienne, en quatre participations à la Coupe du monde.

Toujours est-il que malgré la défaite, Mohamed Salah et ses camarades peuvent être fiers de ce qu'ils ont réalisé en terre américaine, en écrivant les plus belles pages de l'histoire de leur pays dans la plus prestigieuse compétition de football au monde. Pour en revenir à la rencontre, le moins que l'on puisse dire, c'est que la marche était trop haute pour Mohamed Salah et ses camarades qui disputaient le plus grand match de l'histoire de leur pays, face à l'équipe championne du monde en titre, en huitièmes de finale de la compétition.

Et c'est peu dire que c'est en favoris logiques que Lionel Messi et ses camarades abordaient la rencontre, en raison d'une meilleure expérience des grands rendez-vous, avec un effectif qui compte parmi les plus complets du tournoi. Autant dire que ce match contre l'Argentine ressemblait, pour les Egyptiens, à l'ascension de la pyramide de Kheops à Gizeh, la plus haute du pays. Mais les septuples champions d'Afrique ne réaliseront pas l'exploit d'un nouveau record devant un sérieux prétendant au titre comme l'Argentine qui, avec son capitaine Lionel Messi, compte l'un des meilleurs artificiers (7 buts) de la compétition.

Toutefois, les Pharaons n'ont pas à rougir de cette défaite qui n'enlève rien à la qualité de leur équipe. Une sélection qui a su faire preuve de discipline et de rigueur tactique, là où beaucoup d'équipes africaines ont présenté des lacunes et des limites qui leur ont valu un retour prématuré à la maison.

Avec cette élimination de l'Egypte, tous les espoirs de l'Afrique reposent désormais sur le Maroc

Clap de fin donc pour Mohamed Salah, l'emblématique capitaine des Pharaons qui, à 34 ans, a sans doute joué son dernier Mondial. Mais l'Egypte peut être fière de son capitaine qui a su tirer ses camarades vers les sommets dans les combats les plus difficiles, et dont l'élimination aux portes des quarts de finale d'une Coupe du monde, sonne comme le couronnement d'une carrière plutôt bien remplie. Pour en revenir à la compétition, avec cette élimination de l'Egypte, tous les espoirs de l'Afrique reposent désormais sur le Maroc qui est le seul représentant du continent noir, dans le tournoi.

Des Lions de l'Atlas qui sont restés dans la dynamique du Mondial 2022 au Qatar où ils avaient échoué aux portes de la finale, et qui nourrissent le secret espoir de finir aux Etats-Unis, ce qu'ils ont si bien commencé au Qatar. Réussiront-ils la même épopée ? C'est tout le mal qu'on leur souhaite en espérant que cette fois-ci, ils iront jusqu'au bout, pour offrir au continent africain, le trophée de cette reconnaissance mondiale qui manque cruellement à son palmarès.

En tout cas, l'affiche de ces quarts de finale qui opposent le Maroc à la France le jeudi 9 juillet, s'annonce déjà comme une finale avant la lettre pour des Lions de l'Atlas en quête de revanche contre le Coq gaulois qui avait brisé leur rêve de couronnement, il y a quatre ans.