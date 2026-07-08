Congo-Brazzaville: Tournoi de gala de handball - Ouesso emboîte le pas

Le tournoi de gala initié par la Dynamique le « Réveil du handball congolais » a élargi son champ d'action. Après Brazzaville, Pointe-Noire et Madingou, Ouesso peaufine aussi les automatismes dans la perspective de la grande compétition nationale à venir.

Une preuve de plus que les compétitions organisées par la Dynamique le « Réveil du handball congolais » mettent les athlètes en confiance et suscitent l'espoir d'un renouveau. Les premiers résultats enregistrés à Ouesso ont vu AS Sangha sport l'emporter chez les séniors messieurs devant Olympique 24-20. AS Sangha sport a dicté sa loi devant la même équipe chez les dames (28-17).

A Brazzaville, berceau de la compétition, la 11e journée a permis à Patronage de s'imposer chez les messieurs devant Avenir du rail 46-36, pendant que JSO et Petro sport faisaient jeu égal 31-31. ASB, quant à elle, a battu Lion sport 35-24. Chez les dames, Asoc a pris le meilleur devant Asel 33-23 et Interclub a battu Centre de formation Pierre-Ntsiété 36-21.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

A Pointe-Noire, NHA sport chez les messieurs et l'AS Cheminots chez les dames ont respectivement confirmé leur position de leaders dans le cadre de la 7e journée. NHA sport a eu raison de l'Inter 39-25. Dans la même version, Munisport a battu Pèlerin 32-27 et Patronage a gagné l'AS Cheminots 28-17. Chez les dames, l'AS Cheminots a dominé Pelerin 26-22 et Banko sport a eu raison de Tié-tié sport 31-25.

Notons que les matches de gala se jouent chaque dimanche dans le seul but de combler le manque de compétitions préjudiciable aux clubs. Ils servent de tremplin à la préparation des futurs affrontements de grande envergure que la Dynamique entend organiser. A travers cette initiative, il est question de redynamiser la discipline en perte de vitesse.

Le but du tournoi étant de maintenir la cohésion des clubs et, surtout, de permettre aux staffs techniques de jauger sans cesse leur niveau. Ces rencontres permettent non seulement aux joueurs et joueuses de préserver leur condition physique, mais aussi de renforcer leur confiance en soi avant le grand tournoi national à venir.