Sénégal: La présidente de la BERD Odile Renaud-Basso à Dakar

7 Juillet 2026
Confidentiel Afrique (Dakar)
Par Chérif Ismael AÏDARA

Dans le cadre de l'expansion de ses activités en Afrique subsaharienne, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) qui affiche des ambitions gigantesques d'injecter 1,5 milliard de dollars au Nigéria à l'horizon 2029- 2030, compte prendre pied sur la place financière dakaroise et accélérer la cadence des financements orientés vers des secteurs stratégiques. Une exclusivité de Confidentiel Afrique

Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, la présidente de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), la française Odile Renaud- Basso est arrivée au Sénégal ce mardi 7 juillet pour l'ouverture du bureau BERD à Dakar. La haute fonctionnaire française et ex- présidente du Club de Paris profitera de son séjour du 7 au 10 juillet pour rencontrer des personnalités de premier plan issues des secteurs de la banque, de la finance pour s'imprégner davantage des réalités de l'écosystème global financier su pays.

Selon des informations crédibles obtenues par Confidentiel Afrique, la présidente de la BERD, Odile Renaud-Basso devra s'entretenir au cours d'une audience avec le Chef de l'État sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar FAYE. Sa dernière audience remonte à début mai 2026 à l'issue de laquelle d'importants projets d'investissements ont retenu l'attention de la BERD comme l'usine de dessalement de Grand Dakar.

En guise d'anticipation, la BERD a déjà programmé de mobiiser des financements importants dans des projets liés à l'assainissement, à l'eau, à l'énergie et au secteur privé.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Avant de prendre pied dans la capitale sénégalaise, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement avait ouvert son premier bureau en Afrique subsaharienne à Lagos (Nigéria) vendredi dernier.

La BERD s'appuie sur deux poids lourds de l'institution à savoir: Heike Harmgart, directrice générale de l'institution pour l'Afrique subsaharienne, et Hamza Al-Assad, directeur pays et responsable des opérations de la banque au Nigéria.

La BERD a signé son entrée sur le marché nigérian en octobre 2025 et marque un tournant décisif dans les rapports de confiance entre les pays africains à fort potentiel et l'institution financière européenne.

Lire l'article original sur Confidentiel Afrique.

Tagged:
Copyright © 2026 Confidentiel Afrique. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.