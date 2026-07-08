Sénégal: La présidente de la BERD Odile Renaud-Basso à Dakar

Dans le cadre de l'expansion de ses activités en Afrique subsaharienne, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) qui affiche des ambitions gigantesques d'injecter 1,5 milliard de dollars au Nigéria à l'horizon 2029- 2030, compte prendre pied sur la place financière dakaroise et accélérer la cadence des financements orientés vers des secteurs stratégiques. Une exclusivité de Confidentiel Afrique

Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, la présidente de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), la française Odile Renaud- Basso est arrivée au Sénégal ce mardi 7 juillet pour l'ouverture du bureau BERD à Dakar. La haute fonctionnaire française et ex- présidente du Club de Paris profitera de son séjour du 7 au 10 juillet pour rencontrer des personnalités de premier plan issues des secteurs de la banque, de la finance pour s'imprégner davantage des réalités de l'écosystème global financier su pays.

Selon des informations crédibles obtenues par Confidentiel Afrique, la présidente de la BERD, Odile Renaud-Basso devra s'entretenir au cours d'une audience avec le Chef de l'État sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar FAYE. Sa dernière audience remonte à début mai 2026 à l'issue de laquelle d'importants projets d'investissements ont retenu l'attention de la BERD comme l'usine de dessalement de Grand Dakar.

En guise d'anticipation, la BERD a déjà programmé de mobiiser des financements importants dans des projets liés à l'assainissement, à l'eau, à l'énergie et au secteur privé.

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Avant de prendre pied dans la capitale sénégalaise, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement avait ouvert son premier bureau en Afrique subsaharienne à Lagos (Nigéria) vendredi dernier.

La BERD s'appuie sur deux poids lourds de l'institution à savoir: Heike Harmgart, directrice générale de l'institution pour l'Afrique subsaharienne, et Hamza Al-Assad, directeur pays et responsable des opérations de la banque au Nigéria.

La BERD a signé son entrée sur le marché nigérian en octobre 2025 et marque un tournant décisif dans les rapports de confiance entre les pays africains à fort potentiel et l'institution financière européenne.