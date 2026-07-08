Tunisie: Jusqu'à 27 ans de prison contre un réseau international impliqué dans des contenus pornographiques et le blanchiment

7 Juillet 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a prononcé des peines allant de un an à 27 ans de prison à l'encontre de plusieurs membres d'un réseau international poursuivi dans une affaire impliquant notamment la production et la diffusion de contenus pornographiques, le blanchiment d'argent et d'autres activités illégales.

Selon des informations rapportées par Diwan FM, ces condamnations interviennent à la suite d'enquêtes sécuritaires et judiciaires approfondies ayant permis de mettre au jour les activités présumées des membres de ce réseau composé de créateurs de contenus, de jeunes Tunisiennes ainsi que d'un ancien employé.

Les investigations ont révélé plusieurs infractions attribuées aux accusés, notamment la création et la diffusion de contenus à caractère pornographique via des plateformes numériques, ainsi que le blanchiment de fonds provenant d'activités suspectes à travers la gestion de flux financiers.

Des soupçons d'exploitation et de chantage numérique

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Les enquêtes ont également fait état de soupçons d'implication de certains membres du réseau dans des activités liées à la promotion de stupéfiants auprès des jeunes, selon les mêmes sources.

Les investigations ont par ailleurs révélé des faits présumés de harcèlement sexuel, d'exploitation et de chantage visant plusieurs victimes, en utilisant la menace liée à l'influence numérique et à la diffusion de contenus sur les réseaux sociaux.

Les autorités judiciaires avaient engagé une série d'investigations afin d'identifier les membres du réseau, déterminer leurs rôles respectifs et établir l'origine des fonds générés par ces activités.

Les peines prononcées par la chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis varient entre un an et 27 ans de prison, en fonction des charges retenues contre chacun des prévenus.

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