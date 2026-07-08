Tunisie: Le pays séduit de nouveau les investisseurs étrangers - Les IDE bondissent de 30 %

La Tunisie a enregistré un net rebond des investissements directs étrangers (IDE) en 2025. Les flux d'IDE ont atteint 3 506,5 millions de dinars, en hausse de 30,1 % par rapport à 2024, confirmant le regain d'intérêt des investisseurs internationaux pour le site Tunisie, selon le Rapport annuel 2025 de la Banque centrale de Tunisie (BCT).

Le rapport, remis le 6 juillet 2026 au Président de la République, Kaïs Saïed, par le gouverneur de la Banque centrale, Fethi Zouhaier Nouri, souligne que ces investissements ont contribué non seulement au financement de l'économie nationale et à l'équilibre du secteur extérieur, mais également à la création de 14 085 emplois en 2025, hors secteur de l'énergie.

Au total, 819 projets d'extension ont été réalisés pour un montant de 2 579 millions de dinars, tandis que 102 projets de création ont mobilisé 357 millions de dinars. À la fin de 2025, la Tunisie comptait environ 4 211 entreprises à participation étrangère, hors secteur énergétique.

Les industries manufacturières demeurent le principal moteur des IDE

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L'analyse sectorielle met en évidence une progression des investissements dans la plupart des activités économiques.

Les industries manufacturières restent de loin la première destination des capitaux étrangers. Les IDE dans ce secteur ont augmenté de 24 % pour atteindre 2 194 millions de dinars, représentant plus de 60 % de l'ensemble des investissements directs étrangers enregistrés en 2025.

Cette performance est principalement portée par les investissements destinés aux industries électriques et électroniques, qui totalisent 1 018 millions de dinars, suivies des industries mécaniques, métalliques et métallurgiques (374 millions de dinars), du textile et de l'habillement (214 millions de dinars) ainsi que de la plasturgie (202 millions de dinars).

Le secteur de l'énergie affiche également une évolution positive. Les investissements étrangers y ont progressé de 17,8 %, atteignant 571 millions de dinars, soit 16,3 % de l'ensemble des IDE.

Si les investissements dans les hydrocarbures sont restés globalement stables (-0,8 %), sous l'effet conjugué de la hausse des dépenses de développement et du recul des activités d'exploration, les investissements dans les énergies renouvelables ont enregistré une forte progression de 35,5 %, principalement grâce aux projets de production d'électricité à partir de l'énergie solaire.

Le secteur financier a lui aussi bénéficié d'un afflux de capitaux étrangers. Les IDE sont passés de 176 millions de dinars en 2024 à 252 millions de dinars en 2025, essentiellement à la faveur de l'augmentation du capital de deux banques opérant en Tunisie.

La balance des investissements de portefeuille affiche un excédent de plus de 3 milliards de dinars

Selon le rapport de la Banque centrale, la balance des investissements de portefeuille a dégagé un excédent de 3 105 millions de dinars en 2025.

Cette évolution résulte entièrement de la diminution des passifs nets, principalement sous forme de titres de créance de l'État, à la suite du remboursement du principal d'un emprunt obligataire international d'un montant de 1 milliard de dollars, émis en 2015. La BCT rappelle qu'aucune émission obligataire du Trésor sur les marchés financiers internationaux n'a été réalisée depuis 2020.

Par ailleurs, les investissements de portefeuille sous forme d'actions et de parts de fonds de placement ont enregistré un accroissement net des passifs de 53 millions de dinars. Cette évolution est liée à des acquisitions de titres par des investisseurs non-résidents à la Bourse des valeurs mobilières de Tunis (BVMT) pour 66 millions de dinars, contre des cessions de 13 millions de dinars.

Enfin, les autres investissements ont dégagé un solde créditeur de 35 millions de dinars en 2025. Les acquisitions nettes d'actifs financiers se sont élevées à 421 millions de dinars, tandis que l'accroissement net des passifs a atteint 386 millions de dinars, conclut le rapport annuel de la Banque centrale.