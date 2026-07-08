Tunisie: Aéronautique - Le turc AKSA Composites s'implante au pays avec un investissement de 5 millions de dollars

La Tunisie franchit une nouvelle étape dans le développement de son industrie aéronautique. La société turque AKSA Composites, filiale du groupe Akkök, spécialisé dans la fabrication de matériaux composites destinés notamment à l'industrie aéronautique, s'apprête à lancer une nouvelle implantation industrielle dans la zone de Borj Cédria, a annoncé mardi 7 juillet 2026 le directeur général de la FIPA-Tunisie, Jalel Tebib.

S'exprimant en marge de la cinquième édition d'Aerospace Meetings Tunisia, organisée du 7 au 9 juillet 2026, le responsable a précisé que les activités de l'entreprise démarreront prochainement en Tunisie. Représentant un investissement estimé à 5 millions de dollars, ce projet s'inscrit dans la stratégie nationale visant à attirer des investissements industriels à forte valeur ajoutée, à favoriser le transfert de technologies et à renforcer l'intégration de la Tunisie dans les chaînes de valeur mondiales de l'aéronautique et des matériaux composites.

Jalel Tebib a en outre révélé que plusieurs autres entreprises étrangères ont manifesté leur intérêt pour la Tunisie à travers des projets d'extension ou de nouveaux investissements, dont les annonces officielles interviendront prochainement.

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Une filière en forte croissance qui attire de nouveaux investisseurs

Selon le directeur général de la FIPA, cette nouvelle implantation confirme le dynamisme de l'industrie aéronautique tunisienne, un secteur qui emploie aujourd'hui plus de 20 000 personnes et affiche une croissance à deux chiffres.

Il a rappelé que le pôle aéronautique d'El Mghira, dans le gouvernorat de Ben Arous, constitue l'une des plus grandes réussites industrielles du pays dans la fabrication de composants aéronautiques. D'autres pôles d'excellence sont également implantés à Sousse, Soliman et dans plusieurs régions du pays.

"Avec plus de 85 entreprises en activité, la Tunisie s'impose aujourd'hui comme un acteur crédible et compétitif de l'industrie aéronautique régionale et internationale", a-t-il souligné, estimant que le secteur dispose encore d'un important potentiel de montée en gamme.

Jalel Tebib a assuré que la FIPA, en coordination avec les ministères concernés et l'ensemble de l'écosystème industriel, demeure pleinement mobilisée pour accompagner les investisseurs et soutenir le développement d'une industrie qu'il qualifie de "vitrine de l'industrie tunisienne".

Il a dans ce même cadre salué l'intérêt croissant manifesté par les investisseurs allemands et turcs, estimant que la Tunisie doit désormais viser des activités à plus forte valeur technologique et poursuivre son ouverture vers de nouveaux partenaires industriels.

La Tunisie veut devenir une plateforme aéronautique de référence

De son côté, la présidente du Groupement des industries tunisiennes aéronautiques et spatiales (GITAS), Stefania Sonia Dallali, a salué le choix d'AKSA Composites d'établir en Tunisie sa première implantation industrielle sur le continent africain.

Selon elle, cette décision illustre la confiance acquise par la filière aéronautique tunisienne au cours des trois dernières décennies grâce au savoir-faire de ses entreprises, à la qualité de leur production et au respect de leurs engagements.

Elle a indiqué que la filière compte aujourd'hui plus de 80 entreprises et génère plus de 650 millions d'euros d'exportations, faisant de la Tunisie un partenaire reconnu des grands donneurs d'ordre internationaux.

Mme Dallali a en outre mis en avant le renforcement des partenariats internationaux, notamment avec le Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (GIFAS), consolidé par la signature d'un mémorandum d'entente il y a un an, ainsi qu'avec l'Association allemande des industries aérospatiales (BDLI), qui oeuvre au développement de la coopération entre les industriels tunisiens et allemands.

Elle a réaffirmé l'ambition de faire de la Tunisie une plateforme industrielle de référence en Méditerranée et en Afrique, en s'appuyant sur sa position géographique stratégique, sa proximité avec l'Europe, la qualité de ses compétences, son tissu industriel agile et une jeunesse hautement qualifiée.

Intervenant lors de l'ouverture de l'événement, le ministre de l'Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, a souligné que la compétitivité industrielle repose désormais sur la maîtrise des technologies avancées, l'innovation, les compétences et l'intégration intelligente dans les chaînes de valeur mondiales.

Il a affirmé que la Tunisie entend renforcer son positionnement comme plateforme industrielle et technologique de référence dans l'espace euro-méditerranéen en attirant davantage de projets dans les domaines de l'ingénierie, de la conception, des technologies numériques, de l'intelligence artificielle appliquée à l'industrie, de la maintenance avancée et de l'aviation durable.

Le ministre a rappelé que le gouvernement poursuit les réformes destinées à améliorer l'attractivité du site Tunisie, notamment dans les secteurs à forte valeur ajoutée, considérant l'industrie aéronautique comme l'un des principaux moteurs de la transformation structurelle de l'économie nationale grâce à sa capacité à créer des emplois qualifiés, favoriser le transfert de technologies, stimuler l'innovation et renforcer la compétitivité du tissu productif.

Organisée du 7 au 9 juillet, la cinquième édition d'Aerospace Meetings Tunisia, rendez-vous international consacré au développement de la chaîne d'approvisionnement aéronautique et spatiale, réunit cette année plus de 85 exposants, contre une cinquantaine lors de l'édition précédente. L'événement accueille également plusieurs grands donneurs d'ordre mondiaux, parmi lesquels les constructeurs Boeing et Embraer, confirmant l'intérêt grandissant des acteurs internationaux pour la filière aéronautique tunisienne.