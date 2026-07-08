Tunisie: Exposition « Jours d'été » de Cyrine Mami et Stéphanie Peix à Tunis - Quand deux univers se rencontrent

Dans « Jours d'été », deux univers artistiques fusionnent sur une dizaine de jours pour donner vie à une déambulation entre photographies, poésie, et oeuvres de broderie.

La photographe et traductrice Cyrine Mami, et la créatrice d'oeuvres en fil Stéphanie Peix invitent le visiteur à s'enivrer visuellement de paysages naturels, pour la plupart de la Mahdia et de sa presque -île à l'atmosphère insulaire. Au fil des oeuvres brodées, c'est une carte géographique tissée différemment de la Tunisie, conçue par Stéphanie Peix, artiste- artisane, qui se décline dans plusieurs cadres et couleurs. Des oiseaux conçus en tissu, prennent la pose au fil de l'expo-installation, tandis que des formes géographiques attrayantes se combinent dans des cadres, élégamment accrochés dans un couloir élancé.

La rencontre entre les deux créatrices a eu lieu des années auparavant quand Stéphanie Peix, créatrice d'objets, brodeuse, et illustratrice, se consacrait à la fabrication des mobiles pour les oiseaux pour les enfants. « Je fais de la photographie et elle, elle a affiné sa pratique de la broderie. On a fini par organiser des journées portes ouvertes, avec toutes ses créations et mes séries de photos d'El Mahdia, principalement, mais aussi celle prise à Kerkennah, juste avant la pandémie. C'était comme si le temps s'était suspendu. La photo perpétue ce ressenti ». Commente la photographe.

De la carte de la Tunisie, Peix a décliné sa pratique, toujours à travers le tissu, des paysages, aux formes géométriques, en passant par les oiseaux car l'artisane voue une grande passion pour ces êtres. La série photographique d'El Mahdia montre sous son meilleur jour Borj El Rass, ses mouvements citadins, son ciel bleu et sa mer. Une autre photographie affiche l'ile de Zembra, dans une brume de chaleur, comme si l'ile « se reposait », hors du temps.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

D'une pièce à une autre, des fleurs de bougainvilliers prennent le dessus. Elles sont visibles, notamment dans les photographies polaroïds accrochées sur le mur, car la photographe entretient sa passion pour cette pratique vintage au charme unique. Les « Jours d'été » des deux créatrices se sont bien mariées.

Un fanzine dédié à El Mahdia

C'est à la suite d'une connexion avec El Mahdia et d'une rencontre exceptionnelle avec le lieu, que l'artiste photographe a décliné ses prises en ouvrage Fanzine. Elle commente : « Mon arrivée jusqu'à Borj El Rass, à la pointe de la Mahdia, m'avait rappelé un voyage en Grèce que j'avais fait quand j'étais plus jeune. En 2023, je me suis offert une petite résidence personnelle, sur deux semaines. J'ai capté les ambiances, atmosphères, le cimetière mythique, et les habitants sur place, en réalisant plus de 800 prises que j'ai fini par trier ».

Cyrine Mami fini par montrer ses prises à Emanuela Amadio, spécialisée dans l'enseignement de la photographie et des outils numériques, et fondatrice de l'école itinérante la « Case di Fotografia », en Italie. A un stade avancé du travail sur cette série photographique et sur la création du fanzine, l'idée d'associer de la poésie à cette ouvrage photo était née. L'ouvrage tel qu'il est paru, alterne les photographies de Cyrine Mami et les textes poétiques de Moncef Ghachem, originaire de la Mahdia, parus en français et en italien.

La publication a fait dialoguer deux destinations méditerranéennes : l'italienne et la tunisienne. L'atmosphère insulaire se fait sentir au fil des pages. L'architecture des édifices, les mosquées, les oiseaux marins, l'infinie étendue du bleu du ciel et de sa mer et la splendeur de Cap Afrique (cité fondée au 10ème siècle), font ce recueil photographique. Borj El Rass et Borj El Kebir séduisent par leur histoire, leur authenticité. Des textes comme « Nouvelle », « Note », « Enfant », « Etincelle », « La musique » ou « Ivresse » ont enrichi ce travail.