Ile Maurice: Le médecin Nishan Mooheeputh déclaré coupable d'attouchements et de baisers forcés

7 Juillet 2026
L'Express (Port Louis)

Le médecin esthétique Nishan Mooheeputh a été reconnu coupable, ce mardi 7 juillet, d'une accusation d'Attempt upon chastity par la Cour intermédiaire. Dans son jugement, la magistrate Jade Ngan Chai King conclut que la poursuite a prouvé sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable, après avoir retenu la version de la plaignante et écarté celle de l'accusé.

La cour s'est notamment appuyée sur les échanges WhatsApp entre les deux protagonistes. Dans ces messages, la plaignante reprochait au médecin de lui avoir caressé les seins, de l'avoir embrassée et d'avoir agi de manière «unprofessional» et «unethical». La magistrate souligne que Nishan Mooheeputh n'a jamais nié ces accusations à ce moment-là, se contentant de lui demander de ne pas être en colère et de lui proposer un nouveau traitement gratuit. Ce n'est que plus tard, lors de l'enquête policière, qu'il a soutenu que la plaignante avait initié les gestes, une version jugée peu crédible.

Estimant le témoignage de la victime constant sur les points essentiels et corroboré par les preuves documentaires, la cour a conclu que l'accusé avait intentionnellement posé des gestes à caractère indécent sans le consentement de la plaignante. Il a ainsi été déclaré coupable.

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Pour rappel, les faits remontent au 29 avril 2022. La plaignante s'était rendue à la Welkin Clinic pour une injection de produit de comblement des lèvres. Selon son témoignage, le praticien lui avait proposé un soin hydrafacial avant l'intervention. Elle affirme qu'il lui a demandé d'enlever son haut, lui a appliqué de la crème sur les seins, puis l'a embrassée à plusieurs reprises malgré son refus. Elle a expliqué être restée paralysée par la peur, craignant d'être blessée alors que le médecin manipulait une seringue.

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