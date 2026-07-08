Ile Maurice: La cour se rendra à la prison de Beau-Bassin pour confronter les témoignages aux lieux

L'enquête judiciaire sur la mort de John Mick Martingale s'apprête à prendre un tournant important. Le magistrat Denis Vellien effectuera, le mardi 14 juillet, une descente des lieux à la prison centrale de Beau-Bassin afin de mieux comprendre les circonstances ayant précédé le décès du détenu. Cette visite permettra notamment de confronter les témoignages recueillis depuis le début de l'enquête à la configuration des lieux.

Cette décision a été confirmée lors de l'audience de ce mardi 7 juillet devant la Cour de district de Rose-Hill. Appelé à la barre, l'Assistant Superintendent of Prisons (ASP) Yeshear Booluck a été entendu sur les aspects logistiques de cette visite, ordonnée à la suite d'une motion présentée par Me Ricky Bhookhun, représentant du Directeur des poursuites publiques (DPP).

La descente des lieux, prévue à partir de 10 heures, réunira le magistrat, des officiers de la cour ainsi que les représentants du DPP.

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Au cours de l'audience, Me Bhookhun a détaillé les différents endroits que la délégation examinera. Le parcours prévu comprendra notamment le bureau de l'ASP Ramtoolah, la cellule 71 où John Mick Martingale était détenu et où il a été retrouvé pendu le 8 septembre 2024, la Control Room, où sont les caméras de vidéosurveillance de l'établissement, ainsi que la cellule 35, située en face de celle du défunt. Le détenu qui occupait cette cellule à l'époque, connu sous le nom de Mujahidin, figure également parmi les témoins de cette enquête.

Les officiers pénitentiaires ayant participé à la fouille de la cellule de Martingale quelques heures avant sa mort seront eux aussi présents. L'ASP Ramtoolah ainsi que les Prison Officers Ghoorah, Nundlall, Vythilinga et Constant devront retracer leurs déplacements et expliquer sur place le déroulement précis de cette intervention.

Avant de lever la séance, le magistrat Vellien a indiqué qu'il adresserait les instructions nécessaires au commissaire des prisons afin que toutes les dispositions soient prises en vue de cette visite.

Pour rappel, John Mick Martingale avait été arrêté le 29 octobre 2022 à l'aéroport SSR dans une affaire de trafic de drogue avant d'être placé en détention provisoire à Beau-Bassin. Il avait été retrouvé mort dans sa cellule le 8 septembre 2024. Si la première autopsie avait conclu à un suicide par pendaison, la contre-autopsie réalisée par le médecin légiste sud-africain Dr Sipho Mfolozi évoque plutôt une mort provoquée par une compression du cou après une violente agression.