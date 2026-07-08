Egypte: Au bout du suspense, l'Argentine renverse l'Égypte (3-2) et se qualifie en quarts !

Les champions du monde en titre reviennent de très loin. Bousculée, menée de deux buts et bousculée par une héroïque formation égyptienne, l'Argentine a puisé dans ses réserves pour s'imposer sur le fil (3-2) ce mardi en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026. Un dénouement cruel pour les Pharaons, passés à quelques minutes d'un exploit historique.

Le fantôme du Cap-Vert et le coup de froid d'Ibrahim

Après une qualification particulièrement laborieuse face au Cap-Vert au tour précédent, l'Albiceleste se savait attendue au tournant au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta. Pour ce rendez-vous, Lionel Scaloni avait opéré quelques ajustements, titularisant notamment Nicolás Tagliafico sur le flanc gauche de la défense et associant Julián Álvarez à l'éternel Lionel Messi sur le front de l'attaque. En face, le sélectionneur égyptien Hossam Hassan reconduisait son duo offensif composé de Ziko et de la star Mohamed Salah, laissant Omar Marmoush sur le banc.

Pourtant maîtres du ballon dès l'entame de match, les Argentins se font cueillir à froid à la quart d'heure de jeu. Sur un corner astucieusement joué à trois, Attia distille un centre parfait vers le second poteau. Le défenseur Yasser Ibrahim s'élève plus haut que tout le monde et trompe Emiliano Martínez d'une tête puissante (0-1, 15e).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La réaction argentine ne se fait pas attendre. À la 21e minute, Tagliafico s'écroule dans la surface après un accrochage avec Rabia. L'arbitre français, M. François Letexier, désigne immédiatement le point de penalty. L'occasion idéale pour Lionel Messi de remettre les compteurs à zéro. C'était sans compter sur Mostafa Shobeir. Le portier d'Al Ahly plonge parfaitement sur sa gauche et détourne la tentative de La Pulga, qui enregistre là son deuxième échec dans cet exercice depuis le début du tournoi.

En état de grâce, Shobeir écoeure ensuite les attaquants sud-américains en repoussant une tête d'Alexis Mac Allister (28e) puis une tentative d'Álvarez (39e), tandis que le poteau droit repousse un coup franc lointain de Messi (31e). À la pause, l'Égypte tient son exploit.

Le break de Ziko, l'Argentine dos au mur

Au retour des vestiaires, l'Albiceleste accentue sa pression mais se heurte à un bloc égyptien extrêmement compact et solidaire. Les Pharaons procèdent par contres chirurgicaux. À la 58e minute, un premier but de Hassan, servi par Salah, est refusé par la patrouille arbitrale pour une faute initiale d'Attia sur Lisandro Martínez.

Ce n'est que partie remise. À la 67e minute, l'Égypte assène ce qui ressemble alors au coup de grâce : sur une transition rapide initiée par Salah dans l'axe, Hassan temporise à l'entrée de la surface avant de centrer vers Ziko. Ce dernier ne se pose pas de question et fusille Martínez d'une reprise instantanée (0-2). Le break est fait, les spectateurs argentins sont aphones.

Treize minutes de folie pure

Dos au mur, l'Argentine va alors faire parler son incroyable vécu des grands rendez-vous. Le réveil sonne à la 80e minute lorsque Cristian Romero, resté à l'avant, catapulte de la tête un centre de Lionel Messi au fond des filets (1-2).

Ce but transfigure les champions du monde et sème le doute dans les têtes égyptiennes. Quatre minutes plus tard, Messi se racheté de son penalty manqué : idéalement servi en retrait par Gonzalo Montiel, le capitaine argentin décoche un missile surpuissant. Le ballon fracasse la barre transversale avant de rebondir derrière la ligne de but (2-2, 84e).

Alors que l'on se dirige tout droit vers de prolongations après ce retournement de situation express, l'Argentine porte l'estocade finale dans le temps additionnel. Mené à cent à l'heure par Álvarez, un ultime contre profite à Lautaro Martínez, dont le centre chirurgical trouve Enzo Fernández. Le milieu de terrain ajuste Shobeir d'une frappe croisée millimétrée dans le petit filet (3-2, 90e+3).

Au terme d'un scénario totalement irréel, l'Argentine valide son ticket pour les quarts de finale du Mondial 2026. Elle y affrontera le vainqueur de l'affiche entre la Suisse et la Colombie.