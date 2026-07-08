Ile Maurice: Une immersion dans l'univers des artisans du goût au Tamassa à Bel-Ombre

À l'occasion de la Journée mondiale du chocolat, célébrée ce 7 juillet, l'express vous emmène dans les coulisses des cuisines de l'hôtel Tamassa à Bel-Ombre, où le chocolat est bien plus qu'un simple ingrédient : c'est une véritable passion.

Nous avons rencontré le chef exécutif Arvin Panchoo et le chef pâtissier Geraldo Paul, dont le quotidien est rythmé par la création de desserts et de gourmandises mettant à l'honneur le chocolat. Entre maîtrise technique, créativité et souci du détail, les deux chefs expliquent comment le chocolat inspire leur métier et sublime les expériences culinaires offertes aux clients.

La Journée mondiale du chocolat rend hommage à l'un des aliments les plus appréciés au monde. Selon la tradition, cette date ferait référence à l'arrivée du chocolat en Europe au XVIe siècle, après son introduction depuis les Amériques. Si son origine exacte reste débattue, cette journée est aujourd'hui l'occasion de célébrer le savoir-faire des chocolatiers, pâtissiers et chefs qui perpétuent l'art de travailler le cacao.

Découvrez notre reportage vidéo au coeur des cuisines du Tamassa, où le chocolat révèle toute sa richesse, entre gourmandise, innovation et passion.