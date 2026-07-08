Tunisie: 500 Go engloutis par erreur - Le bug qui empoisonne Windows 11

La réputation de Windows 11 continue de se dégrader. Zoom sur une situation critique.

Après avoir déjà essuyé des critiques liées à des soucis de stabilité et à un appétit jugé excessif en ressources matérielles, le système d'exploitation de Microsoft fait face à une nouvelle controverse.

Il n'est pas rare que Windows mobilise ponctuellement quelques gigaoctets de stockage additionnels, du fait de fichiers temporaires ou système momentanément plus lourds que la normale. Dans la plupart des cas, ce surplus reste contenu et sans conséquence notable pour l'utilisateur.

Quand un fichier de 3 Mo devient incontrôlable

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ce qui pose problème ici est différent : un bug, identifié depuis plusieurs mois déjà, touche un fichier système qui ne devrait pourtant occuper qu'environ 3 mégaoctets à peine plus qu'un morceau de musique compressé de courte durée. Sur certains ordinateurs, ce même fichier grossit silencieusement, sans qu'aucune alerte ne soit émise, jusqu'à approcher les 500 gigaoctets, saturant alors la quasi-totalité de l'espace disque disponible.

Une origine identifiée : le journal Capability Access Manager

À l'origine de ce dysfonctionnement se trouve le journal du Capability Access Manager, l'outil interne chargé de consigner les demandes d'accès aux périphériques et services de Windows 11. Normalement purgé automatiquement, ce journal cesse de l'être, entraînant une accumulation continue de données.

Un fichier impossible à effacer soi-même

Autre source d'agacement pour les utilisateurs concernés : une fois le fichier fautif repéré, aucune suppression manuelle n'est possible, les protections intégrées au système s'y opposant et ce, quels que soient les droits d'administrateur dont dispose l'utilisateur.

Face à cette situation, Microsoft a fait savoir qu'un correctif serait déployé automatiquement sur l'ensemble du parc de PC sous Windows 11, à compter du mardi 14 juillet.