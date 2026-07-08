Tunisie: Fonds bloqués, salaires en péril - La colère gronde à l'UTICA

D'après une lettre dont plusieurs médias ont eu copie, le personnel de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA) se trouve confronté à de sérieuses difficultés financières.

En cause : des sommes dues par la présidence du gouvernement, prévues dans la loi de finances, qui tardent à être débloquées , une situation qui compromettrait le versement des salaires et le règlement des obligations financières de l'organisation.

Un mécanisme de financement vieux d'un demi-siècle Le fonctionnement financier de la centrale patronale repose, depuis 1975, sur un prélèvement obligatoire équivalent à 0,5 % appliqué aux entreprises privées titulaires d'une patente. Ces sommes ne parviennent pas directement à l'UTICA : elles sont d'abord collectées par la Caisse nationale de sécurité sociale, avant d'être reversées au Trésor public, qui doit ensuite les restituer à l'organisation. Un déficit qui s'installe depuis 2024 C'est précisément ce dernier maillon qui poserait problème.

Selon le document parvenu à la presse, l'UTICA accumule un déficit budgétaire depuis le début de l'année 2024, déficit qui se serait accentué durant la seconde partie de cette même année et qui persisterait aujourd'hui encore.

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La cause avancée est claire : la présidence du gouvernement n'aurait pas procédé au versement des fonds correspondants, alors même que leur inscription budgétaire fait chaque année l'objet d'un vote dans la loi de finances, validé successivement par le ministère des Finances, la Cour des comptes et l'Assemblée des représentants du peuple.

Les salariés en première ligne Ce blocage aurait fini par créer un véritable déséquilibre dans les comptes de l'organisation patronale, avec des conséquences concrètes pour ses employés, directement touchés par les retards de paiement. La lettre précise en revanche que les membres élus de l'UTICA ne seraient, quant à eux, pas concernés par ces difficultés.