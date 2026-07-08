Tunisie: Mouled 2026 au pays - Quelle date, quelles traditions et quel jour férié ?

Les Tunisiens devraient célébrer le Mouled 2026 le mardi 25 août, correspondant au 12 Rabia al-Awwal 1448 de l'Hégire, selon les calculs astronomiques prévisionnels. Comme pour les autres fêtes religieuses, la confirmation officielle de la date demeure liée à l'observation du croissant lunaire et à l'annonce des autorités religieuses compétentes.

Cette journée, consacrée à la commémoration de la naissance du Prophète Mohamed, figure parmi les principales fêtes religieuses célébrées en Tunisie. Elle donne traditionnellement lieu à un jour férié pour les administrations publiques et de nombreux secteurs d'activité.

Une fête religieuse profondément ancrée dans les traditions tunisiennes

Au-delà de sa dimension spirituelle, le Mouled occupe une place particulière dans la culture populaire tunisienne. Chaque année, des familles se réunissent pour marquer cette occasion dans une atmosphère mêlant recueillement, convivialité et traditions culinaires.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La célébration commence souvent par des prières, des lectures religieuses et des moments de partage en famille. Dans plusieurs régions du pays, les maisons s'animent autour de préparations culinaires spécifiques qui font partie intégrante de l'identité de cette fête.

La préparation de l'assida zgougou, devenue au fil des décennies l'un des symboles culinaires du Mouled en Tunisie, constitue notamment un rituel très attendu. Ce dessert préparé à base de graines de pin d'Alep est partagé entre proches, voisins et invités, faisant de la fête un moment de solidarité et de rassemblement.

Dans certaines familles, la préparation commence plusieurs jours avant la célébration : achat des ingrédients, décoration des plats, organisation des rencontres familiales... autant de gestes qui perpétuent une tradition transmise de génération en génération.

Un jour férié qui ne coïncide avec aucune autre fête nationale

Selon le calendrier prévisionnel des jours fériés en Tunisie pour 2026, le Mouled devrait être célébré le mardi 25 août. Il ne coïnciderait avec aucun autre jour férié national.

La précédente fête officielle sera la Fête de la Femme, célébrée le jeudi 13 août 2026, tandis que la prochaine date nationale après le Mouled sera la Fête de l'Évacuation, prévue le jeudi 15 octobre 2026.

Cette situation permettra aux Tunisiens de bénéficier d'une journée dédiée exclusivement à cette célébration religieuse, sans qu'elle soit associée à une autre commémoration nationale.

Chaque année, le Mouled rappelle le lien profond entre pratiques religieuses et traditions sociales en Tunisie. Si sa dimension première reste spirituelle, cette fête représente également un moment de transmission culturelle, où les familles perpétuent des habitudes anciennes et renforcent les liens sociaux.

Entre prières, retrouvailles familiales et préparation de l'assida zgougou, le Mouled demeure ainsi l'un des rendez-vous les plus marquants du calendrier religieux tunisien.