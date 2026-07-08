Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 08 juillet 2026

revue de presse

Mondial 2026 - L'Égypte échoue après avoir longtemps fait vaciller l'Argentine

L'Égypte est passée tout près d'un exploit retentissant. Opposés aux champions du monde argentins en huitièmes de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, les Pharaons ont finalement été renversés (3-2), au terme d'un scénario cruel qui a vu les Sud-Américains revenir de deux buts de retard dans les dernières minutes.

Dès le coup d'envoi, les hommes de Hossam Hassan ont affiché leurs ambitions. Sans complexe face aux tenants du titre, ils ont imposé un pressing intense, de la vitesse dans les transitions et une grande discipline tactique. Cette entame convaincante a rapidement été récompensée lorsque Yasser Ibrahim a ouvert le score d'une tête croisée à la suite d'un corner parfaitement exécuté. (Source allAfrica)

Le Pakistan au chevet de la Libye pour une sortie de crise

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Le Pakistan offre sa médiation dans la résolution de la crise politique en Libye. Les administrations rivales de l’Est et de l’Ouest se disputent le pouvoir dans ce pays depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011.

Les postes, la loi électorale et les revenus pétroliers divisent toujours les acteurs politiques libyens, retardant l’organisation des élections dans le pays d’Afrique du Nord.

Des défis que tentera de relever Islamabad, qui compte s’appuyer sur un ‘’ plan de réunification de la Libye’’. (Source Africanews)

Sénégal : Recours de Faye contre la révision constitutionnelle

Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a officiellement saisi le Conseil constitutionnel d’un recours en inconstitutionnalité contre la loi n° 18/2026 portant révision de la Constitution, invoquant une violation de la procédure de révision constitutionnelle.

Selon le récépissé de dépôt établi par le greffe du Conseil constitutionnel, la requête a été enregistrée le 6 juillet 2026 à 11h40 sous le numéro 6/C/26. Elle a été déposée par Me Cheikh Ahmadou Ndiaye, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du chef de l’État.

Dans son courrier de transmission, le président de la République a demandé que le recours soit examiné en urgence, conformément à l’alinéa 5 de l’article 17 de la loi organique relative au Conseil constitutionnel, sollicitant une décision dans un délai de huit jours. (Source Apanews)

Ukraine : La mort d’une étudiante nigériane relance l’inquiétude pour les étudiants africains

Partis en Ukraine avec l’ambition de décrocher un diplôme et de bâtir un avenir meilleur, de nombreux étudiants africains vivent depuis plusieurs années au rythme des sirènes d’alerte et des bombardements.

Le décès de la Nigériane Nnani Adaobi Marian, touchée lors d’une frappe à Kharkiv, confirme une fois de plus la vulnérabilité de ces jeunes dont le parcours académique se déroule désormais dans un pays en guerre. Malgré les vagues d’évacuation organisées depuis 2022, certains sont restés pour achever leur formation, au prix de risques considérables. (Source Afrik.com)

Au Zimbabwe, le président promulgue une réforme constitutionnelle prolongeant son mandat de deux ans

La réforme, qualifiée de « coup d’Etat constitutionnel » par l’opposition, fait passer les mandats présidentiel et législatifs de cinq à sept ans et donne au Parlement le pouvoir de nommer le chef de l’Etat.

Le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a promulgué, mardi 7 juillet, une réforme constitutionnelle prolongeant son mandat de deux ans, jusqu’en 2030, a annoncé le gouvernement.

« Signé, scellé et promulgué – c’est désormais la loi », a déclaré Nick Mangwana, haut fonctionnaire du ministère de l’information, dans un message diffusé sur X relayant cet acte juridique, qui supprime, par ailleurs, l’élection présidentielle au suffrage direct et a suscité de vives critiques de la part de l’opposition. (Source Le Monde Afrique)

L'Éthiopie plaide pour une intégration énergétique accélérée

L'Éthiopie a réaffirmé son ambition de renforcer l'intégration énergétique en Afrique de l'Est lors de la 37e réunion extraordinaire du Comité directeur de l'Eastern Africa Power Pool (EAPP). Réunis à Addis-Abeba, ministres, dirigeants des compagnies d'électricité et représentants des États membres ont examiné les réformes institutionnelles de l'organisation ainsi que les prochaines étapes de la mise en place d'un marché régional de l'électricité.

S'exprimant lors de l'ouverture, le ministre d'État éthiopien chargé de l'Eau et de l'Énergie, Dr Eng. Sultan Wali, a souligné que l'Afrique de l'Est dispose d'un immense potentiel en énergies renouvelables, alors que des millions de personnes restent privées d'un accès fiable à l'électricité. (Source Ethiopian News Agency)

Le Mali crée une agence chargée de l'or afin de renforcer le contrôle des exportations

Le Parlement de transition du Mali a adopté une loi portant création de l'Office malien des substances précieuses (OMASP), une nouvelle agence publique chargée de réglementer et de sécuriser la vente d'or et d'autres minerais précieux.

Cette agence, connue sous le nom d'OMASP, a été créée par décret en avril 2026 et placée sous la tutelle du ministère de l'Industrie et du Commerce. La nouvelle loi lui confère une base juridique pour centraliser les flux d'or, superviser les transactions et améliorer la traçabilité des exportations. (Source Daba Finance)

Violences contre les migrants : Le Ghana reporte sa rencontre avec l'Afrique du Sud

Le Ghana a demandé le report d'une rencontre entre le président John Mahama et son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa, sur fond de tensions provoquées par les violences xénophobes visant les étrangers en Afrique du Sud.

Le gouvernement ghanéen a annoncé, mardi 7 juillet, avoir demandé le report d'une rencontre prévue en août entre le président ghanéen, John Mahama, et le président sud-africain, Cyril Ramaphosa.

Selon le ministre ghanéen chargé de la Communication, Felix Kwakye Ofosu, ce report vise à éviter que les récentes violences contre les migrants en Afrique du Sud ne monopolisent les échanges entre les deux dirigeants. Accra estime également que Pretoria aurait pu faire davantage pour assurer la sécurité des ressortissants étrangers. (Source Africa Radio)

Maroc : Nouveau démantèlement d'une cellule terroriste présumée, dix personnes interpellées

Au Maroc, une cellule terroriste présumée vient d'être démantelée, a annoncé le Bureau central d'investigations judiciaires dans un communiqué publié lundi 6 juillet. Dix personnes ont été interpellées. Lors de perquisitions, un véhicule modifié pouvant servir pour un attentat-suicide a été découvert, ainsi que des armes blanches. L'enquête a été placée sous la supervision du parquet anti-terroriste.

Cette cellule aurait reçu des instructions directes de la part de responsables de la branche sahélienne de l'organisation État islamique, leur demandant de commettre des attaques au Maroc. C'est ce qu'indiquent les premiers éléments de l'enquête, selon le communiqué du Bureau central d'investigations judiciaires. (Source RFI)

Lutte contre la corruption : Le Gabon passe du statut de pays évalué à celui d’État évaluateur de l’ONU

Le Gabon franchit une nouvelle étape dans son repositionnement diplomatique. Après avoir achevé avec succès son propre deuxième cycle d’examen de l’application de la Convention des Nations Unies contre la corruption (CNUCC), le pays a été désigné par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) pour conduire, aux côtés de l’Uruguay, l’évaluation de la République des Seychelles. Une mission qui consacre le retour du Gabon parmi les États appelés à contribuer aux mécanismes internationaux de gouvernance.

Le Gabon renforce son statut sur la scène internationale. Du 8 au 10 juillet 2026, une délégation gabonaise séjourne à Victoria, aux Seychelles, pour conduire l’examen de l’application de la Convention des Nations Unies contre la corruption (CNUCC) dans cet État insulaire de l’océan Indien. (Source GabonMediaTime)