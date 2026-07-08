Ile Maurice: Navin Ramgoolam exclut toute révocation du comité d'experts

Le Premier ministre a écarté toute possibilité de révoquer les membres du Comité d'experts sur la réforme des pensions. Il répondait à une question du député Adrien Duval, qui souhaitait savoir si leur nomination serait remise en cause en raison de l'absence d'un rapport final avant la présentation du Budget 2026-2027.

Navin Ramgoolam a défendu le travail du comité, affirmant que ses membres ont rempli leur mission avec «diligence, indépendance, professionnalisme et intégrité». Il a rappelé que ces experts, nommés pour une période de 18 mois à compter d'octobre 2025, avaient pour mandat d'examiner les trois piliers du système de retraite : les pensions non contributives, les régimes contributifs et les pensions privées volontaires.

Le chef du gouvernement a estimé qu'il était «injuste et injustifié» de tenir le comité responsable des décisions politiques annoncées dans le Budget. Selon lui, son rôle se limite à formuler des recommandations indépendantes, tandis que les choix de politique publique relèvent du gouvernement.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a rappelé qu'après huit mois de consultations, le Comité d'experts avait remis un rapport intérimaire en mai 2026. Celui-ci a été examiné par le comité de pilotage, qui a formulé plusieurs observations avant qu'un large consensus ne soit trouvé sur l'orientation générale des réformes.

Face à une dette publique estimée à 87,7 % du PIB en juin 2026, le gouvernement a choisi de mettre en oeuvre sans attendre les recommandations concernant le premier pilier, notamment la réforme de la pension de retraite de base.

Navin Ramgoolam a également annoncé la création d'une Independent Pensions Regulatory Authority et d'un Central Pensions Administration Bureau, chargés de moderniser la gestion de l'ensemble du système de retraite. Le rapport final est attendu d'ici environ neuf mois. Il portera notamment sur les régimes contributifs, les pensions privées volontaires, la création du National Pensions and Provident Fund, ainsi que sur la révision de plusieurs lois relatives aux retraites.

Le Premier ministre a enfin assuré que les futures réformes ne se traduiraient ni par une hausse des cotisations des employeurs et des salariés ni par une détérioration des droits des travailleurs. Les contributions de la Contribution sociale généralisée seraient progressivement créditées sur des comptes individuels.